Más familiares a cargo: el argumento de la UEPC para pedir un aumento extraordinario

Por Federico Albarenque

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) reclamó un aumento extraordinario para los docentes, con el argumento de que muchos deben destinar una parte creciente de sus ingresos a sostener a familiares que perdieron el trabajo o necesitan ayuda para afrontar gastos de salud. El planteo se da en el marco de la revisión del acuerdo salarial, prevista para octubre.

El secretario general del gremio, Roberto Cristalli, reconoció que los incrementos de este año permitieron recuperar parte del poder adquisitivo perdido en períodos anteriores. Sin embargo, sostuvo que esa mejora no alcanza para cubrir las necesidades actuales de los trabajadores y sus familias.

“No nos ha ido mal este año, pero no alcanza. La realidad es que no alcanza, que los docentes no están llegando”, expresó en una entrevista con Cadena 3.

La conducción sindical y el Gobierno provincial tenían previsto reunirse este martes para revisar la evolución de la paritaria. El acuerdo se había alcanzado después de un comienzo de año conflictivo, con cuatro propuestas salariales del Ejecutivo y seis paros docentes.

Según el balance del propio gremio, los aumentos de 2026 se ubicaron entre un 10% y un 14% por encima de la inflación. Esa recuperación permitió compensar prácticamente la pérdida registrada en 2025 y acercar el poder de compra de los salarios a los niveles de 2023.

“Ha sido un logro no perder, primero, y poder recuperar algo de lo perdido. Estamos prácticamente a valores de lo que era 2023”, señaló Cristalli. El dirigente atribuyó ese resultado a las discusiones paritarias y a los acuerdos alcanzados durante el año.

Más personas sostenidas con un mismo sueldo

El fundamento del pedido extraordinario está vinculado, según explicó el titular de la UEPC, con las dificultades económicas que atraviesan los grupos familiares de los docentes.

“Muchos se han tenido que hacer cargo de familiares que antes tenían trabajo y ahora no lo tienen, o de padres o alguien que tenía la cobertura del PAMI y hoy no la está teniendo. Por lo tanto, cada vez con el mismo sueldo se tienen que hacer cargo de más gente del grupo familiar”, afirmó.

Cristalli también mencionó el endeudamiento de los hogares argentinos y sostuvo que alcanza al 92% de las familias, aunque durante la entrevista no precisó la fuente ni el alcance de esa cifra. Según planteó, los docentes también están atravesados por esa situación.

Consultado sobre si el reclamo apunta a obtener una ayuda adicional para los trabajadores y sus familias, pese a la recuperación salarial, respondió: “Obvio, a los docentes y a su familia”.

El dirigente remarcó, además, que las dificultades no se limitan a la asistencia a otros integrantes del hogar: “Hay docentes que no llegan. Hay docentes a los que les cuesta llegar a fin de mes”.

También destacó el “esfuerzo enorme” realizado por los educadores para sostener las transformaciones educativas en Córdoba y reclamó una discusión salarial que permita atender las necesidades de esta etapa.

La revisión se abre, a su vez, en un contexto de caída de la recaudación provincial, señalado durante el informe como uno de los elementos que el Ejecutivo busca considerar en la negociación. En el material difundido no se precisaron el monto ni la modalidad del aumento extraordinario que solicita la UEPC.

Informe de Gonzalo Carrasquera.