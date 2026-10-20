Alertas naranja y amarilla por tormentas, nevadas y viento Zonda: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó este martes 20 de octubre una serie de alertas naranja y amarilla por tormentas, nevadas y viento Zonda que afectarán a 13 provincias del país.

El organismo, dependiente del Ministerio de Defensa, advirtió sobre precipitaciones de variada intensidad, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y fuertes ráfagas de viento en distintas regiones.

Alerta naranja por tormentas en el sur de Mendoza

Rige una advertencia naranja por tormentas en el sur de Mendoza. Según el SMN, el área será afectada por tormentas fuertes, ocasionalmente severas, que podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 35 y 50 mm, que pueden ser superados de forma localizada.

Alerta amarilla por tormentas en varias provincias

Una alerta amarilla por tormentas alcanza a zonas de Mendoza, el oeste de San Luis y La Pampa, Neuquén y Chubut. En estas áreas se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas fuertes, con abundantes precipitaciones en períodos cortos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas.

Los acumulados estimados oscilan entre 20 y 40 mm, con posibilidad de superarse de manera local.

Viento Zonda y vientos fuertes en el noroeste y Cuyo

El SMN también emitió alerta amarilla por viento Zonda para Jujuy, La Rioja y San Juan. Se esperan ráfagas con velocidades de entre 30 y 40 km/h, que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede generar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de las temperaturas y condiciones muy secas.

Además, rige una advertencia amarilla por vientos fuertes en Salta, Jujuy y Catamarca, con rachas que podrían alcanzar hasta los 90 km/h.

Nevadas en la cordillera de Mendoza y San Juan

Hay alerta amarilla por nevadas en el oeste de Mendoza y San Juan. El organismo indicó que el área será afectada por nevadas, chaparrones de nieve y algunas tormentas.

Se prevén acumulados de nieve entre 20 y 50 centímetros en todo el período, con valores superiores posibles de forma local, especialmente sobre la cordillera de Mendoza. En los niveles más bajos, las precipitaciones pueden presentarse en forma de lluvia y/o granizo.

Pronóstico para el AMBA

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, la jornada comenzará con cielo mayormente despejado. A lo largo del día se espera un ambiente fresco a templado, ventoso y con cielo parcialmente cubierto. La temperatura mínima será de 11 °C y la máxima alcanzará los 19 °C.