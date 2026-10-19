Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy lunes 19 de octubre.

El sorteo número 13062 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el lunes 19 de octubre a las 22:15. El número a la cabeza fue el 8411, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Minero).

1° 8411

2° 3537

3° 2147

4° 2936

5° 0285

6° 6032

7° 1610

8° 0358

9° 9883

10° 0288

11° 8312

12° 4409

13° 6860

14° 0599

15° 2580

16° 6996

17° 1646

18° 6289

19° 3347

20° 3072

Los resultados de la Quiniela Turista son esperados por muchos apostadores que buscan la suerte en cada sorteo. Este juego de azar tiene una gran popularidad en el país, y cada número tiene su propia interpretación que añade un toque especial a la experiencia de jugar.