Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy lunes 19 de octubre.
El sorteo número 13062 de la Quiniela Turista se realizó el lunes 19 de octubre a las 22:15. El número a la cabeza fue el 8411, correspondiente a la interpretación tradicional "A primera (Minero)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 13062 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el lunes 19 de octubre a las 22:15. El número a la cabeza fue el 8411, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Minero).
1° 8411
2° 3537
3° 2147
4° 2936
5° 0285
6° 6032
7° 1610
8° 0358
9° 9883
10° 0288
11° 8312
12° 4409
13° 6860
14° 0599
15° 2580
16° 6996
17° 1646
18° 6289
19° 3347
20° 3072
Los resultados de la Quiniela Turista son esperados por muchos apostadores que buscan la suerte en cada sorteo. Este juego de azar tiene una gran popularidad en el país, y cada número tiene su propia interpretación que añade un toque especial a la experiencia de jugar.
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13062 de la Quiniela Turista.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 19 de octubre a las 22:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue el 8411.
¿Qué significa el número 8411?
Se interpreta tradicionalmente como "A primera (Minero)".
¿Cuáles son los primeros cinco números?
1° 8411, 2° 3537, 3° 2147, 4° 2936, 5° 0285.