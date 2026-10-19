Se incendió un auto en avenida Jorge Newbery al 7300 de Rosario: investigan causas

FOTO: Se incendió un auto en avenida Jorge Newbery al 7300, en Rosario.

Un auto se incendió este lunes por la tarde en avenida Jorge Newbery al 7300, en Rosario. El fuego afectó principalmente el sector del motor y el interior del vehículo, que estaba estacionado sobre la calzada cuando llegó la dotación de Bomberos.

La intervención comenzó minutos antes de las 18, según el parte preliminar. Al arribar, los bomberos encontraron el automóvil envuelto en llamas y comenzaron las tareas de extinción con una línea de agua conectada al autobomba.

También abrieron el capot y el baúl con herramientas de rescate para acceder a distintos sectores del vehículo y cerraron la válvula general de gas. El vehículo funcionaba con nafta y GNC.

El incendio provocó daños en la cavidad del motor, donde se registró el derretimiento de componentes plásticos, cables, mangueras y conductores eléctricos. En el habitáculo, las llamas afectaron la pintura, el tablero, el panel de instrumentos, el volante, las alfombras y los tapizados del techo y las puertas. Además, se reportó la rotura de los cristales y daños parciales en el sector del baúl, incluido el cilindro de almacenamiento de GNC.

Al momento de la llegada de los bomberos, no había personas intentando apagar el fuego y no se detectó peligro de propagación. En el lugar también se encontraba personal de otro móvil y un hombre que se identificó verbalmente como propietario del automóvil.

Hasta el momento, el parte de intervención no precisa las causas que originaron el incendio.