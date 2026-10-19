FIA Fórmula 3: El ítalo-argentino Colnaghi, promesa de Red Bull, se suma al equipo campeón en 2027

La escudería española ganadora del campeonato, Campos Racing ha confirmado el fichaje del piloto ítalo-argentino Mattia Colnaghi para la temporada 2027 de la FIA Fórmula 3 Internacional.

Colnaghi, piloto de la academia Red Bull Junior, fue designado para una segunda campaña en la F3 tras un positivo año de debut, en el que terminó 13.º en la clasificación general con 54 puntos.

El piloto de 18 años, nacido en Monza e hijo de una chubutense, cuenta con una sólida trayectoria en monoplazas, tras haber conquistado el título de la F4 española en 2024 y el campeonato de la Eurocup-3 en 2025.

Colnaghi se incorpora ahora a Campos para disputar otra temporada en la Fórmula 3 y, tras el anuncio, expresó su entusiasmo por unirse al equipo que ostenta los títulos de pilotos y de escuderías:

"Estoy muy contento de unir fuerzas con Campos Racing para la temporada 2027 de la FIA Fórmula 3. Al haber competido contra el equipo en categorías anteriores, siempre he sentido un gran respeto por ellos y por los éxitos que han logrado en las categorías de formación, especialmente en la F3, donde son los actuales campeones tanto de equipos como de pilotos. Tras haber ganado campeonatos en categorías previas y haber sumado un año de valiosa experiencia en la F3, creo que, junto a Campos, tenemos el potencial para luchar por grandes resultados en 2027. Estoy deseando empezar a trabajar durante los test de postemporada y prepararnos para una gran temporada".

El director del equipo, Adrián Campos, añadió: "Estamos muy orgullosos de dar la bienvenida a Mattia a nuestra alineación de pilotos para la FIA Fórmula 3 en 2027. Es un piloto con un talento excepcional que, desde sus inicios en los monoplazas, ha demostrado su capacidad para luchar por victorias y campeonatos. Trabajaremos con él durante todo el invierno para asegurarnos de estar lo mejor preparados posible para lo que será una temporada muy exigente. Tras los resultados que hemos logrado en los últimos dos años, nuestro objetivo es seguir luchando en los puestos de cabeza y defender los títulos que hemos conseguido este año. Estamos convencidos de que Mattia tiene todo lo necesario para ayudarnos a lograrlo".

Cadena 3 Motor, sobre un reporte de fiaformula3.com y fotografía de Red Bull Content Pool