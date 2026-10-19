Rosario Central se ilusiona con la tabla anual: cómo sigue la pelea en la recta final

A falta de tres fechas para el cierre de la fase regular del Torneo Clausura 2026, Rosario Central se mantiene en plena pelea por la cima de la tabla anual. El equipo de Jorge Almirón suma 53 puntos, está a solo una unidad de Boca y Argentinos Juniors, los líderes con 54, y comparte el segundo escalón con Independiente Rivadavia. Vélez, Instituto y River también conservan sus aspiraciones, en una definición que promete ser apasionante.

El “canalla” llega a esta instancia decisiva con motivos para ilusionarse. El valioso triunfo por 3-2 frente a Atlético Tucumán le permitió recuperar protagonismo y mantenerse a tiro de la punta, cuando quedan apenas nueve puntos en juego. Con dos partidos en el Gigante de Arroyito y una visita a Junín, el conjunto auriazul sabe que tiene una oportunidad importante para cerrar la temporada en lo más alto.

La tabla anual no solo pone en juego el liderazgo y la posibilidad de consagrarse, sino también tres lugares para la próxima edición de la Copa Libertadores. Belgrano, campeón del Torneo Apertura, ya tiene asegurada su clasificación, por lo que la pelea entre los principales aspirantes adquiere todavía mayor relevancia.

El calendario de Rosario Central aparece, en principio, como una oportunidad para dar el golpe. En la fecha 14 recibirá a Huracán en el Gigante de Arroyito, un encuentro en el que deberá hacerse fuerte ante su gente y sumar tres puntos fundamentales. Luego llegará una visita exigente a Sarmiento, en Junín, donde el Canalla tendrá que demostrar su capacidad para sostener la regularidad fuera de casa. Finalmente, cerrará la fase regular como local frente a Estudiantes de Río Cuarto, en un partido que podría resultar determinante para sus aspiraciones.

Dos compromisos en Rosario y uno como visitante conforman un recorrido que, sobre el papel, invita al optimismo. Sin embargo, la paridad de la tabla obliga a Central a no relajarse: cualquier tropiezo puede costarle posiciones, mientras que una racha positiva podría llevarlo directamente a la cima.

Por delante, Boca y Argentinos Juniors también tendrán desafíos importantes. El Xeneize, que lidera por diferencia de gol, deberá afrontar el clásico frente a River y otro compromiso ante Independiente, mientras que Argentinos tendrá un cruce directo con Independiente Rivadavia y una visita a Atlético Tucumán. Esos enfrentamientos pueden favorecer al Canalla, que necesitará ganar sus partidos y esperar que alguno de sus competidores deje puntos en el camino.

Independiente Rivadavia, que también acumula 53 unidades, buscará recuperarse tras perder terreno en las últimas jornadas. Su visita a Argentinos Juniors aparece como uno de los encuentros más atractivos de esta recta final, mientras que Vélez, con 52 puntos, todavía tiene margen para meterse en la discusión. Instituto, con 50, y River, con 49, corren desde más atrás, aunque sus posibilidades matemáticas mantienen abierta la pelea.

En este escenario, Rosario Central depende de su propio rendimiento para llegar con chances concretas a la última fecha. La cercanía con los líderes, el impulso anímico que significó la victoria ante Atlético Tucumán y la posibilidad de definir dos encuentros en casa alimentan la ilusión de los hinchas canallas.

La cuenta es clara: sumar la mayor cantidad de puntos posible y aprovechar cualquier traspié de los equipos que están por encima. Con tres finales por delante, el equipo de Jorge Almirón sabe que no tiene margen para equivocarse si pretende terminar la temporada en lo más alto de la tabla anual y dar un paso decisivo hacia la Copa Libertadores.