Newell's ganó 2 a 1 ante Central Córdoba y se mete de lleno en zona de playoffs

En un partido disputado en el estadio Marcelo Bielsa, Newell´s se llevó la victoria frente a Central Córdoba, lo que le permite ingresar nuevamente a la zona de clasificación para los playoffs del Torneo Clausura 2026. La victoria, correspondiente a la decimotercera fecha del campeonato, se concretó gracias a los goles de Jerónimo Gómez Mattar y Santiago Solari.

El primer tanto llegó a los 31 minutos del primer tiempo, cuando Gómez Mattar aprovechó un rebote en el área rival y, con un tiro que desvió a su portero, logró abrir el marcador.

En la segunda mitad, a los 24 minutos, Solari amplió la ventaja tras una jugada de contraataque, en la que Walter Mazzantti asistió con un centro preciso. A pesar de que Central Córdoba logró descontar mediante un cabezazo de Leonardo Sequeira a los 34 minutos, el resultado final se mantuvo a favor de Newell´s.

Con esta victoria, el equipo dirigido por Frank Darío Kudelka se posiciona en el sexto lugar de la zona A con 20 puntos, mientras que Central Córdoba, bajo la dirección de Sebastián Domínguez, continúa con una racha negativa de nueve partidos sin ganar, ocupando el penúltimo lugar con solo 10 puntos.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/



El primer gol del partido en Rosario llegó a los 31 minutos de la primera etapa, con un control de Jerónimo Gómez Mattar en el área rival, luego de quedarse con un rebote, y definió con el borde interno del pie derecho, con un tiro que tuvo un desvío y dejó fuera de acción a Alan Aguerre.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Ya en la segunda mitad, a los 24 minutos, un contraataque perfecto que llevó Matías Cóccaro le permitió a Walter Mazzantti desbordar por derecha y pinchar un centro al segundo poste, para que Solari lo empuje al gol, mientras que la visita pudo descontar en 34 minutos a partir de un cabezazo de Leonardo Sequeira.