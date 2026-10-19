Cortes de luz de Epec para este martes: cuáles son los barrios y localidades afectadas
La Empresa Provincial de Energía Eléctrica de Córdoba comunicó que el martes 20 de octubre habrá cortes de luz en varios barrios por tareas de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica.
19/10/2026 | 21:41Redacción Cadena 3
FOTO: Cortes de luz en Córdoba: barrios y localidades afectados.
La Empresa Provincial de Energía Eléctrica de Córdoba (Epec) anunció cortes de luz programados para el martes 20 de octubre en diferentes áreas de la provincia. Estas interrupciones se debieron a trabajos de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica, además de la ejecución de nuevas obras.
En Córdoba capital, los cortes se programaron de la siguiente manera: de 08:00 a 11:30, en forma parcial, en los barrios Güemes y Las Américas. Luego, de 13:30 a 17:30, afectarán a los barrios Mirador Serranas, Estación Flores, Villa Aspasia, Las Playas y Villa Adela, también en forma parcial.
En Villa Carlos Paz, el corte se establece de 07:00 a 07:30, afectando a los barrios Alberdi, Caseros, Miguel Juárez, San Martín y el sector comprendido por calle Av. Sabattini, Banco Provincia, Epec y Correo Argentino.
Bialet Masse experimentará cortes de luz de 07:50 a 10:45, en el barrio Centro, entre calles Roque S. Peña y Costanera. En General Cabrera, los cortes se distribuirán en diferentes horarios: de 08:00 a 09:00, en el sector comprendido por IPEA 291 y Nutrien AG Solutions; de 09:00 a 10:00, en el Centro Ambiental General Cabrera; de 10:00 a 11:00, en las calles Av. Italia, Circunvalación Sur, 25 de Mayo y Uruguay; de 12:00 a 13:00, en las calles Av. Italia, Uruguay y Circunvalación Sur; de 13:00 a 14:00, en las calles Junín, Perú, Buenos Aires y Crucero Belgrano; de 14:00 a 15:00, en el barrio IPV y Loteo Chesta; y de 15:00 a 16:00, en las calles San Martín, 25 de Mayo, Las Heras y Rivadavia.
En Villa Allende, se programaron cortes de luz de 13:00 a 13:20 y de 16:00 a 16:20, afectando a los barrios Cóndor Bajo, Cumbres, Cumbres del Golf, Terranova, Industrial, Villa Brizuela, Terrazas de Villa Allende, Las Polinesias, Parque PYMES, Cantera Gran Ombú y Frigorífico La Superior.
Mendiolaza también registrará cortes de luz de 13:00 a 16:00, en el barrio El Perchel y en el sector comprendido por la Escuela Pías de Mendiolaza. Finalmente, en Capilla del Monte, los cortes se llevaron a cabo de 09:00 a 12:30, en los barrios Aguas Azules y Balumba.
Lectura rápida
¿Qué? Cortes de luz programados en Córdoba por la Epec.
¿Quién? La Empresa Provincial de Energía Eléctrica de Córdoba (Epec).
¿Cuándo? Martes 20 de octubre.
¿Dónde? Diferentes áreas de la provincia de Córdoba.
¿Cómo? Debido a trabajos de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica.
¿Por qué? Para realizar mejoras y ejecutar nuevas obras en la red eléctrica.