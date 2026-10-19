Once días de literatura y autores: balance positivo de la Feria del Libro de Rosario

FOTO: La Feria del Libro convocó a un gran número de rosarinos y turistas.

La Feria Internacional del Libro de Rosario finalizó una nueva edición en el Cultural Fontanarrosa, donde durante 11 jornadas se realizaron presentaciones de libros, encuentros con escritores y actividades vinculadas con la literatura y las artes. Desde la organización destacaron una convocatoria récord y un aumento en las ventas, aunque no se difundieron cifras globales de asistencia ni de comercialización.

El encuentro fue organizado por el Gobierno de Santa Fe, la Municipalidad de Rosario y la Fundación El Libro, y tuvo entre sus principales ejes la participación de más de 150 autores santafesinos, que presentaron sus publicaciones recientes. La programación reunió tanto a escritores con trayectoria como a nuevas voces de la literatura local, que encontraron un espacio para dar a conocer sus trabajos y acercarse al público.

Uno de los datos destacados por las autoridades fue el desempeño del stand provincial, que registró un incremento del 180% en las ventas respecto de la edición anterior.

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El porcentaje corresponde exclusivamente a ese espacio y no al conjunto de la feria. La ministra de Cultura de Santa Fe, Susana Rueda, señaló que la propuesta funcionó como un punto de encuentro para rosarinos y visitantes, mientras que el secretario de Cultura y Educación de Rosario afirmó que fue la edición más convocante hasta el momento y valoró las oportunidades comerciales que generó para editoriales y librerías.

Entre los participantes estuvo Gabriela Stringa, quien presentó Eso que siempre estuvo ahí, su primer libro, tras ser seleccionada mediante una convocatoria de autores. La escritora destacó la posibilidad de integrar una programación junto a figuras reconocidas y consideró que la experiencia representó un respaldo importante en el inicio de su recorrido editorial.

También participó Dahiana Belfiori, autora de No es posible ordenar el fuego, publicado por Mal de archivo Emisiones. La escritora resaltó los encuentros y los intercambios que propicia la feria, así como la posibilidad de descubrir nuevas propuestas literarias en un espacio que reúne, durante varios días, a lectores, autores y representantes del sector editorial.

El balance difundido por los organizadores puso el foco en la convocatoria, las ventas y la participación de escritores locales. La feria cerró así 11 jornadas de actividad cultural en Rosario, con la literatura santafesina como uno de sus ejes centrales.