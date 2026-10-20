Una vez y para siempre: el amor entre enemigos en un nuevo comienzo

Una vez y para siempre es una novela que invita a reflexionar sobre el amor y la memoria, escrita por la autora que ha sabido capturar la complejidad de las relaciones humanas. La historia comienza con Molly, quien despierta en un hospital con un vendaje en la cabeza y un vacío en su memoria que abarca los últimos seis años de su vida. Este inicio impactante establece el tono de una trama que se adentra en el redescubrimiento personal y emocional.

La vida de Molly da un giro inesperado cuando se encuentra con Aster Bishop, el chico que le hizo la vida imposible durante su etapa escolar. La revelación de que ahora son marido y mujer es un golpe devastador para ella, quien no puede comprender cómo ha llegado a enamorarse de su antiguo enemigo. Este conflicto interno es el motor de la narrativa, que se desarrolla en un contexto de romance y autodescubrimiento.

Convencida por su mejor amiga, Molly acepta acompañar a Aster a la casa que compartían, un lugar que guarda los ecos de una vida que ella no recuerda. La autora, con un estilo fresco y dinámico, explora cómo los recuerdos pueden ser tanto un refugio como una prisión. A medida que Molly intenta recomponer su vida, se enfrenta a la complejidad de sus sentimientos hacia Aster, quien ha pasado de ser su archienemigo a una figura central en su vida.

La novela, que se enmarca dentro del género romántico y erótico, se presenta como una lectura ideal para el público juvenil. La trama no solo aborda el amor, sino también la lucha por la identidad y la superación de los obstáculos emocionales. En un mundo donde los recuerdos pueden ser borrados, la historia de Molly y Aster resuena con la idea de que el amor puede renacer incluso en las circunstancias más inesperadas.

En definitiva, Una vez y para siempre es una obra que invita a los lectores a explorar la complejidad de las relaciones humanas y la posibilidad de un nuevo comienzo. La autora logra tejer una narrativa que, aunque se basa en el romance, también profundiza en la búsqueda de la identidad y la reconciliación con el pasado.

**Ficha del libro**

**Género:** Romántica, erótica

**Editorial:** ALFAGUARA IJC

**Año de edición:** 2026

**ISBN:** 9791387949891

**ISBN digital:** 9791388277344

**Idioma:** Español