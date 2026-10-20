Legisladora australiana en estado crítico tras ser atropellada dos veces por un conductor en Victoria

MELBOURNE, Australia (AP) — Una legisladora federal australiana permanece en un hospital en estado crítico pero estable, según informó el primer ministro Anthony Albanese. Este elogió la acción de un barbero que ayudó a controlar a un conductor acusado de atropellar a la política dos veces de manera intencionada.

Helen Haines, una política independiente de 65 años, fue embestida el lunes por un vehículo todoterreno Toyota Land Cruiser frente a su oficina en su distrito electoral, ubicado en Wangaratta, en el estado de Victoria. El conductor, de 43 años, se encuentra bajo custodia policial.

El padre del sospechoso emitió un comunicado en el que describió a Haines como una figura "profundamente respetada y valorada" en la comunidad local. Manifestó: "Helen ha sido nuestra amiga durante más de 20 años y lo que le ocurrió ayer es devastador e inconcebible".

Albanese relató que se comunicó con el barbero local Ricky Jefferies, quien salió corriendo de su tienda para ayudar a otros transeúntes a retener al sospechoso, para agradecerle por su valiente intervención. "Es un recordatorio de que, en los peores momentos, vemos lo mejor del carácter australiano", afirmó el primer ministro en Melbourne.

Jefferies había mencionado que revisó los bolsillos del conductor y le quitó un cuchillo, confirmando que la policía encontró el arma. A pesar de su heroísmo, Jefferies comentó: "No me considero un héroe. Fue una locura. Muchas personas se involucraron de inmediato, sin siquiera pensar en el peligro. Simplemente corrieron a ayudar".

La familia de Haines expresó su agradecimiento por la "rápida ayuda de los transeúntes", así como del personal sanitario y la policía. Haines, quien fue elegida por primera vez al Parlamento en 2019 y reelegida en dos ocasiones, fue trasladada inicialmente a un hospital en Wangaratta y luego evacuada en avión a un hospital en Melbourne, a 236 kilómetros de distancia.

El Hospital Alfred no brindó comentarios sobre reportes que indican que a Haines le habían amputado una pierna. Este incidente ha conmocionado a los australianos, dado que la violencia política es poco común en el país, donde los políticos suelen ser accesibles al público.

Sin embargo, recientes datos han mostrado un incremento en las amenazas de violencia política en Australia. Mike Burgess, jefe de la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad, advirtió que la violencia con motivación política se ha convertido en una de las principales preocupaciones de seguridad, junto con el espionaje y la injerencia extranjera.

La comisionada de la Policía Federal Australiana, Krissy Barrett, afirmó que el incidente parecía ser aislado, aunque se podrían presentar cargos por causar daño a un funcionario federal, con una pena máxima de 10 años de prisión. En 2025, la policía reportó que las amenazas contra parlamentarios se habían duplicado en tres años, con más de 1.000 amenazas registradas en el año fiscal 2025-2026.

Legisladores de diferentes partidos, junto con Albanese, instaron a sus colegas, periodistas y al público a moderar el tono en los debates políticos, que se han vuelto cada vez más intensos. Muchos esperan que la cultura australiana de políticos accesibles no se vea afectada por este tipo de incidentes.

Haines es conocida por no tener posturas polarizantes. Hija de productores lecheros y madre de tres hijos, trabajó como enfermera y académica antes de entrar en política, abogando por temas de salud rural. Albanese indicó que testigos afirmaron que el sospechoso pasó junto a Haines en su todoterreno mientras ella estaba al lado del maletero de su auto estacionado, y luego regresó para embestirla.

El ministro de Asuntos Internos, Tony Burke, declaró que, según testigos, el conductor aparentemente dio marcha atrás y golpeó a Haines una segunda vez, aprisionándola contra su vehículo. En otros países, se han reportado aumentos en las amenazas hacia legisladores. En Estados Unidos, la violencia política ha crecido en la última década, mientras que en el Reino Unido se han reforzado las medidas de seguridad tras asesinatos de políticos.