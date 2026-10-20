El discurso de odio crece en Israel a días de las elecciones del 27 de octubre

FOTO: En sus propias palabras: El discurso extremo de políticos israelíes crece antes de elecciones

LUBBAN AL-SHARQIYA, Cisjordania — La retórica extremista ha aumentado considerablemente durante el gobierno de extrema derecha del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Este fenómeno se manifiesta de manera más notoria a medida que se acercan las elecciones en Israel, programadas para el 27 de octubre.

Un reciente informe del centro de estudios israelí OFEK documenta 227 comentarios extremistas realizados por funcionarios a lo largo del año, lo que refleja una tendencia preocupante en la incitación política. A pesar de que Netanyahu no ha empleado el mismo lenguaje que algunos de sus aliados más radicales, su campaña se basa en el lema "derecha o Palestina", lo que ha sido criticado por muchos como una forma de incitación.

Este ambiente de polarización se ha intensificado tras los ataques ocurridos el 7 de octubre de 2023. Un ministro de Defensa llegó a calificar a los combatientes de Gaza como "animales humanos", lo que provocó que Sudáfrica presentara una acusación de genocidio contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia, denuncia que Israel ha rechazado enérgicamente.

La difusión de discursos de odio, potenciada por la inteligencia artificial y las redes sociales, ha moldeado las percepciones cotidianas en Israel. Un comentarista cercano a Netanyahu se refirió despectivamente al principal rival político del primer ministro, Gadi Eisenkot, llamándolo "mono", lo que es visto como un ataque a la población mizrahim, judíos de ascendencia árabe.

Gran parte de estos comentarios extremistas están dirigidos hacia los ciudadanos árabes de Israel, quienes tienen derecho a votar y ocupar cargos públicos. Sin embargo, la mayoría de la retórica se centra en los palestinos de Gaza y Cisjordania, donde la violencia de los colonos judíos ha aumentado notablemente y las detenciones son escasas.

En Cisjordania, donde los palestinos enfrentan controles de carretera y barreras, se han borrado señales en árabe con pintura. Los colonos, al pasar por el pueblo de Lubban al-Sharqiya, se burlan y tocan la bocina, mientras el propietario de una tienda, Mouayad Oweis, ha recibido amenazas si retira las banderas israelíes que se han colocado en la zona.

"Aquí enfrentamos ataques de colonos todo el tiempo", expresó Oweis, visiblemente agotado. Este discurso agresivo refleja el deseo de algunos de ver a los palestinos marcharse de forma permanente.

"Es interminable. Es una locura", comentó Achiya Schatz, fundador de FakeReporter, un organismo que monitorea la desinformación. "En Israel, esto se ha vuelto bastante habitual y está empeorando", agregó.

Ejemplos de esta retórica incluyen declaraciones de varios políticos israelíes. Moshe Feiglin, líder del partido Zehut, sugirió que los residentes de Gaza deberían ser obligados a abandonar sus hogares por medios extremos. Zvi Sukkot, miembro del Parlamento, describió a los ciudadanos árabes como una "quinta columna" que anhela la destrucción de Israel.

Otros comentarios han sido igualmente incendiarios, como los de Limor Son Har-Melech, quien dijo que los trabajadores médicos árabes no deberían formar parte del sistema de salud israelí. Zvika Mor, candidato y padre del exrehén Eitan Mor, afirmó que no es suficiente con aislar Gaza, sino que sus residentes deben ser expulsados.

El discurso de odio también se ha manifestado en afirmaciones como las de Israel Katz, ministro de Defensa, quien declaró que "destruimos Gaza", y Amichai Chikli, ministro de Asuntos de la Diáspora, que negó la existencia de una identidad palestina. Otros, como Itamar Ben-Gvir, han manifestado un deseo de "regresar a casa" a Gaza, reafirmando un control israelí total.

La creciente radicalización del discurso político en Israel plantea serias preguntas sobre el futuro de la convivencia en la región y el impacto de esta retórica en las elecciones venideras.