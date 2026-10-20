Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este martes 20 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en este momento.

Ahora

En la actualidad, el cielo en Mendoza se encuentra cubierto por nubes. La temperatura actual es de 15°, con una sensación térmica de 15°. La humedad es del 77%, lo que contribuye a una atmósfera bastante húmeda. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 4 m/s desde el suroeste, con una presión atmosférica de 1013 hPa.

El clima hoy martes 20 de octubre

Para este martes 20 de octubre, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 21°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con ráfagas que podrían alcanzar los 5 m/s. La humedad seguirá alta, lo que podría generar una sensación térmica más baja en ciertos momentos del día. No se anticipan lluvias significativas para hoy, aunque el cielo permanecerá nublado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza traerán un clima similar, con lluvias ligeras pronosticadas. El miércoles 21 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 23°, con probabilidad de lluvias. El jueves 22 de octubre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 19°, también con lluvias. Para el viernes 23 de octubre, la mínima será de 10° y la máxima de 15°, manteniendo la tendencia de lluvias ligeras. Finalmente, el sábado 24 de octubre, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 15°, con condiciones de lluvia persistentes.