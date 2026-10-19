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Murió Marcela Ortiz, recordada modelo que brilló en los 90

La reconocida modelo y figura de la televisión falleció a los 61 años tras un accidente en Tigre. Su hija confirmó la noticia y destacó el dolor por la pérdida.

19/10/2026 | 20:28Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Marcela Ortiz murió a los 61 años.

FOTO: Marcela Ortiz murió a los 61 años.

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Marcela Ortiz, reconocida modelo y figura de la televisión durante los años noventa, falleció a los 61 años. El accidente ocurrió el pasado fin de semana en la zona de Tigre. Según informó la periodista Fernanda Iglesias, la actriz sufrió un choque el sábado en Benavídez. Su hija, Shelsian, comunicó: "estoy destruida, con mucho dolor".

De acuerdo con los reportes, Marcela había ido al cine y a tomar un helado con su amiga Samantha Farjat. Antes de llevar a su amiga a casa, pasaron por una farmacia para comprar un medicamento que la modelo tomaba para el corazón. Tras dejar a Farjat, se dirigió a su hogar cuando ocurrió el accidente.

La encontraron dentro de su auto, un Renault Sandero gris, en un zanjón. Aunque llevaba puesto el cinturón de seguridad, se encontraba sin conocimiento. Iglesias reveló que intentaron reanimarla, pero no tuvieron éxito. Durante las maniobras de RCP, sonó su celular: era Samantha, quien quería saber si su amiga había llegado bien a casa. Cuando la policía le informó sobre lo ocurrido, fue hasta el lugar.

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La periodista también destacó que la carátula del caso es 'Averiguaciones causales de muerte' y que la autopsia se llevaría a cabo el martes.

Tras el anuncio de su muerte, su hija Shelsian despidió a Marcela en redes sociales. Compartió una foto junto a su madre y escribió: "Hay cosas que no puedo manejar en la vida, muchas. Y está claramente es una". Continuó expresando su dolor: "No soy alguien que exponga mi vida personal, pero me veo obligada a hacerlo por los acontecimientos que me exceden aún cuando ni yo puedo procesarlo".

Shelsian añadió: "Mami, te me fuiste. Día de la madre. Nada de lo que pueda decirte y te dije necesito exponerlo por acá. Sólo que te amo y espero que encuentres toda la luz y paz que merecés". A modo de cierre, concluyó: "Sólo Dios sabe por qué, y tocará entenderlo en algún momento. Te amo mucho. Gracias por ser mi mamá. Volá alto". También pidió que el día de la foto sea eterno en su memoria y corazón.

Lectura rápida

¿Quién falleció recientemente? Marcela Ortiz, modelo y figura de la televisión, falleció a los 61 años.

¿Cuándo ocurrió el accidente? El accidente ocurrió el pasado fin de semana, específicamente el sábado.

¿Dónde tuvo lugar el accidente? El accidente tuvo lugar en Benavídez, en la zona de Tigre.

¿Qué sucedió antes del accidente? Marcela fue al cine y a tomar un helado con su amiga Samantha Farjat antes de que ocurriera el accidente.

¿Cómo reaccionó su hija ante la noticia? Su hija Shelsian expresó su dolor en redes sociales y compartió un emotivo mensaje despidiéndola.

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