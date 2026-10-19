El toque que revivió corales en solo siete semanas: un avance científico notable

Un equipo de investigadores de la Universidad de Stanford realizó un descubrimiento significativo sobre la recuperación de los corales severamente blanqueados. En un estudio publicado el 14 de octubre en la revista Science Advances, demostraron que estos corales pueden volver a la vida simplemente al entrar en contacto con corales sanos y genéticamente idénticos. Los experimentos de laboratorio revelaron que los corales en estado crítico recuperaron su color y salud en un plazo de siete semanas, y en algunos casos, bastaron solo cinco días de contacto para iniciar el proceso de sanación.

El fenómeno de blanqueamiento coralino ocurre cuando las temperaturas del océano aumentan, provocando que los corales pierdan las algas beneficiosas que viven en sus tejidos. Estas algas son esenciales para la supervivencia de los corales, ya que les proporcionan la mayor parte de la energía que necesitan para crecer. Sin ellas, los corales pierden su color vibrante y se vuelven más vulnerables a otras algas dañinas.

El autor principal del estudio, Danny Collins, un estudiante de doctorado en el área de océanos, comentó: "Aunque los corales blanqueados pueden estar muriendo, todavía no están muertos. La pregunta que quisimos responder es: ¿qué podemos hacer una vez que un coral ha blanqueado?". Este estudio podría llevar a nuevas técnicas para restaurar los arrecifes de coral, que, según algunas estimaciones, podrían desaparecer en pocas décadas debido al cambio climático.

La idea del estudio surgió a partir de una observación inesperada realizada en 2025 por Steve Palumbi, coautor del estudio. Este investigador notó que dos fragmentos de un mismo coral, uno sano y otro blanqueado, se habían tocado en un acuario. Donde se produjo el contacto, el coral blanqueado comenzó a recuperar su color, lo que sugirió que las algas beneficiosas estaban regresando a sus tejidos.

Los investigadores llevaron a cabo experimentos con diez pares de fragmentos de coral, donde cada par incluía uno sano y otro blanqueado. Los resultados mostraron que todos los fragmentos blanqueados que tuvieron contacto con su contraparte saludable se recuperaron completamente en un plazo de siete semanas, mientras que los que permanecieron separados murieron.

El estudio también reveló que la recuperación rápida de los corales depende de su capacidad para conectar sus tejidos. Palumbi explicó que "los corales genéticamente idénticos se reconocen entre sí cuando entran en contacto. Sus tejidos se fusionan si provienen del mismo clon". Esto permite que los nutrientes y las algas beneficiosas se transfieran entre los fragmentos.

Los investigadores observaron que, a solo tres días de contacto, las algas comenzaban a transferirse al fragmento dañado. Además, al experimentar con diferentes períodos de contacto, encontraron que una semana era suficiente para transferir las algas necesarias para una recuperación completa, y en algunos casos, solo cinco días lograron el mismo resultado.

Este hallazgo sugiere que la recuperación rápida no depende de un suministro continuo de algas desde el coral sano, sino que una vez que las algas ingresan al fragmento blanqueado, se reproducen rápidamente y restauran su suministro de energía. Durante la segunda semana de contacto, las algas dentro de los fragmentos blanqueados duplicaron su número cada cuatro días, lo que representa una tasa de crecimiento diez veces más rápida que la observada en corales silvestres.

Los científicos han buscado durante décadas maneras de proteger los arrecifes de coral de las temperaturas oceánicas en aumento, enfermedades y otros factores ambientales. Esta nueva investigación sugiere la posibilidad de ayudar a los corales blanqueados a recuperarse lo suficientemente rápido como para sobrevivir el peligroso período posterior a una ola de calor marina.

Sin embargo, los investigadores advierten que su enfoque experimental no puede aplicarse aún para restaurar arrecifes a gran escala. Para que la técnica funcione, cada coral blanqueado necesitaría tener acceso a un contraparte saludable y genéticamente idéntica, lo cual resultaría impráctico en un ecosistema amplio. En los próximos meses, el equipo planea investigar otras maneras de introducir algas beneficiosas en corales blanqueados sin necesidad de que permanezcan físicamente conectados.

En conclusión, estos nuevos hallazgos sobre la recuperación natural de los corales ofrecen una nueva esperanza para el futuro de los arrecifes y podrían conducir a soluciones innovadoras para acelerar su restauración.