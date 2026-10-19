Ofrecen $25 millones por datos para esclarecer un crimen en Villa Gobernador Gálvez

Desde el Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe anunciaron el ofrecimiento de una recompensa de $25.000.000 para quienes aporten información que permita identificar al autor o los autores del homicidio de Ariel Edgardo Turnaturi, ocurrido el 18 de diciembre de 2023 en calle Libertad al 600, en Villa Gobernador Gálvez.

La convocatoria busca obtener datos relevantes para avanzar en la investigación y determinar quiénes fueron los responsables del crimen. Según se informó, la recompensa está destinada a quienes aporten información útil para individualizar al autor, los autores o los partícipes primarios del homicidio.

Desde las autoridades garantizaron que tanto la identidad de las personas que brinden información como la de quienes resulten adjudicatarias de la recompensa se mantendrá bajo estricta reserva antes, durante y después de finalizada la investigación.

Quienes tengan datos que puedan contribuir al esclarecimiento del caso pueden comunicarse con las autoridades a través de distintas vías. Una de ellas es la línea de emergencias 911. También está disponible el correo electrónico [email protected] y las redes sociales de la Fiscalía Regional 2.

Además, se puede aportar información de manera presencial en el Centro de Justicia Penal de Rosario, ubicado en Sarmiento 2850, o en cualquiera de las sedes de las Fiscalías Regionales de la provincia.

En la ciudad de Santa Fe, la Fiscalía funciona en avenida General E. López 3302; en Venado Tuerto, en Alvear 675; en Reconquista, en Iriondo 553; y en Rafaela, en Necochea 44.

La convocatoria está dirigida a cualquier persona que pueda aportar información relevante para identificar a los responsables del homicidio de Turnaturi. Las autoridades remarcaron que los datos suministrados serán tratados con reserva, con el objetivo de facilitar la colaboración de la población y contribuir al avance de la investigación.