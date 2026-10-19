El cuento del mecánico: les pedía más plata y se quedaba con los autos indefinidamente

Un mecánico de 61 años quedó en prisión preventiva efectiva, acusado de engañar a cuatro clientes a los que les prometía reparar sus vehículos, les cobraba millones de pesos por trabajos que nunca concretaba y luego se negaba a devolverles los automóviles. Los hechos ocurrieron en un taller ubicado en French al 700, en Rosario, donde la Fiscalía investiga un presunto mecanismo de estafas que se habría extendido durante casi un año.

La medida fue dispuesta por la jueza de primera instancia, doctora Granato, durante una audiencia imputativa realizada el 17 de octubre de 2026 en el Centro de Justicia Penal de Rosario. El fiscal Fernando Dalmau le atribuyó a O.G., de 61 años, cuatro hechos de estafa y uno de retención indebida, todos en concurso real y en carácter de autor. La prisión preventiva efectiva se fijó hasta el 11 de diciembre, aunque la Fiscalía podrá solicitar una prórroga una vez vencido ese plazo.

Según la acusación, entre noviembre de 2025 y octubre de 2026, el hombre habría aprovechado su actividad como mecánico para ganarse la confianza de los clientes, recibir sus vehículos y exigirles sucesivas entregas de dinero con distintas excusas. Prometía reparaciones en plazos breves, aseguraba que necesitaba comprar repuestos y cambiaba las explicaciones cada vez que los propietarios reclamaban. Sin embargo, los trabajos no se concretaban y los automóviles permanecían en su poder.

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Uno de los casos más graves es el de una mujer que en noviembre de 2025 llevó su Fiat Idea al taller por un supuesto problema en el block del motor. El mecánico le habría pedido dinero en reiteradas oportunidades para comprar un motor nuevo y realizar los arreglos, hasta reunir $7.210.000 entre transferencias y pagos en efectivo. Aunque prometió devolverle el vehículo en apenas diez días, pasaron aproximadamente once meses sin que cumpliera con la reparación.

Durante ese tiempo, habría recurrido a distintas excusas para postergar la entrega, alegando supuestas tareas en el taller y traslados del automóvil a un lavadero o a un chapista. Cuando la mujer insistió en recuperar su vehículo, el acusado habría llegado a amenazarla y posteriormente bloqueó las comunicaciones. El 14 de octubre de 2026, durante un allanamiento, el Fiat Idea fue encontrado con el motor desarmado y varias piezas sueltas, sin señales de que el trabajo se hubiera terminado.

La misma modalidad se habría repetido con otros tres clientes. En diciembre de 2025, un hombre entregó su Fiat Palio Attractive para una reparación y terminó pagando alrededor de $3.500.000. Según la investigación, el mecánico le pedía dinero con argumentos que iban cambiando: primero hablaba de la computadora del automóvil, después de un supuesto cambio de motor y más tarde de otros arreglos. Pese a los reclamos, nunca le devolvió el vehículo, ni siquiera cuando el propietario pidió retirarlo en las condiciones en que estaba. El auto fue secuestrado durante el procedimiento policial.

Un Volkswagen Fox y un Chevrolet Onix completan la lista de vehículos involucrados. En el caso del Fox, su dueño comenzó a llevar dinero al taller en febrero de 2026, después de que el acusado le asegurara que la reparación no costaría más de $1.500.000. Sin embargo, habría terminado pagando más de $3.800.000 sin obtener resultados. Cuando los investigadores encontraron el automóvil, durante el allanamiento del 14 de octubre, comprobaron que le habían retirado el motor y que este no estaba en el lugar.

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Con el Chevrolet Onix, el procedimiento habría sido similar. El vehículo ingresó al taller en mayo de 2026 y, según la imputación, el mecánico primero aseguró que el motor se había fundido y luego sostuvo que se había roto el block. Con esos argumentos, recibió inicialmente $1.500.000 y después pidió más dinero, con reclamos que se extendieron hasta el 13 de octubre. La reparación nunca se concretó y el automóvil tampoco fue devuelto.

Para la Fiscalía, los episodios no fueron simples demoras en un taller mecánico, sino parte de una maniobra reiterada: cobrar por arreglos que no se realizaban, mantener los vehículos retenidos, alimentar las expectativas de los clientes con nuevas promesas y evitar finalmente el contacto con ellos. La situación salió a la luz con las denuncias y el allanamiento, que permitió localizar y secuestrar los cuatro automóviles.