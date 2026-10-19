FOTO: Detenido un joven de 21 años por agredir a una mujer en Villa Lugano

Buenos Aires, 19 octubre (NA) -- Un joven de 21 años fue detenido tras ser acusado de golpear a una mujer en plena calle, el último viernes, en el barrio porteño de Villa Lugano.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la agresión sucedió cuando el agresor se acercó a la víctima, que estaba acompañada de su cuñada, y quien le había preguntado si quería pasar por creer que obstaculizaban su paso.

En ese momento, el joven reaccionó de manera agresiva, se tocó la cintura y le preguntó: "¿Qué pasa, que me mirás?", y luego la siguió; a la vez que la acompañante de la mujer agredida se adelantó para pedir ayuda a un grupo de trabajadores que realizaban tareas de limpieza sobre la calle Riestra. Fue entonces cuando el agresor golpeó a la mujer y le provocó una fractura de nariz.

En tanto, fuentes policiales precisaron que el hermano de la mujer, de 28 años, interceptó al sospechoso en el Pasaje Calou al 5400, donde el agresor fue detenido por los efectivos.

En la causa intervino la Unidad de Flagrancia Sur (UFLA Sur), a cargo del fiscal Carlos Moríñigo, quien dispuso convalidar la detención del acusado y labrar actuaciones por lesiones. El joven detenido cuenta con antecedentes por robos y hurtos.