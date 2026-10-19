Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy lunes 19 de octubre.

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El sorteo número 26591 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el lunes 19 de octubre a las 21:00. El número a la cabeza fue 2965, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Cazador).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 2965

2° 7266

3° 5387

4° 7451

5° 6168

6° 1483

7° 9499

8° 0970

9° 7302

10° 6811

11° 7967

12° 8637

13° 2361

14° 6824

15° 4647

16° 9854

17° 8507

18° 6302

19° 4467

20° 2098