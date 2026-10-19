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Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy lunes 19 de octubre.

El sorteo de la quiniela nocturna número 26591 se realizó el lunes 19 de octubre a las 21:00. El número a la cabeza fue 2965, correspondiente a "A primera (El Cazador)". Conocé todos los resultados.

19/10/2026 | 21:00Redacción Cadena 3

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El sorteo número 26591 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el lunes 19 de octubre a las 21:00. El número a la cabeza fue 2965, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Cazador).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 2965
2° 7266
3° 5387
4° 7451
5° 6168
6° 1483
7° 9499
8° 0970
9° 7302
10° 6811
11° 7967
12° 8637
13° 2361
14° 6824
15° 4647
16° 9854
17° 8507
18° 6302
19° 4467
20° 2098

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26591 de la quiniela nocturna.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 19 de octubre a las 21:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 2965.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (El Cazador)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

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