Juan Martín del Potro volvió a ser nominado al Salón de la Fama del Tenis y buscará revancha

Juan Martín del Potro tendrá la oportunidad de ingresar al Salón de la Fama del Tenis Internacional. El tandilense fue nominado para integrar la Clase 2027 y aspira a unirse a Guillermo Vilas y Gabriela Sabatini, los únicos argentinos que ya recibieron este reconocimiento. El exnúmero tres del mundo comparte la lista de candidatos con otras tres figuras del tenis: la australiana Ash Barty, la rusa Svetlana Kuznetsova y el japonés Shingo Kunieda, referente del tenis en silla de ruedas.

La postulación representa una segunda oportunidad para Del Potro, quien ya había sido candidato para la Clase 2026, pero no consiguió los votos necesarios. En aquella elección, el suizo Roger Federer fue el único jugador distinguido. Del Potro se consagró campeón del US Open en 2009, venciendo a Rafael Nadal en semifinales y a Roger Federer en la final, logrando así el único título de Grand Slam de su carrera.

Los logros de Del Potro respaldaron su candidatura. Su carrera estuvo marcada por grandes conquistas y actuaciones históricas. Además de su triunfo en el US Open, Del Potro conquistó 22 títulos individuales en el circuito ATP y alcanzó el tercer puesto del ranking mundial. También ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y la de plata en Río de Janeiro 2016. Otro de los hitos de su carrera fue la conquista de la Copa Davis con Argentina en 2016, donde tuvo un papel decisivo en la primera consagración del país en el torneo por equipos.

Si logra ingresar al Salón de la Fama, Del Potro se sumará a una lista que ya incluye a dos grandes referentes del tenis nacional: Vilas, reconocido en 1991, y Sabatini, incorporada en 2006. Barty, una de las figuras destacadas de la lista, llegó al número uno del ranking mundial y ganó tres títulos de Grand Slam en singles: Roland Garros 2019, Wimbledon 2021 y el Abierto de Australia 2022. También conquistó el título de dobles de Roland Garros en 2017. Kuznetsova, por su parte, fue una de las grandes tenistas rusas de su generación, alcanzando el segundo puesto del ranking mundial y ganando dos títulos de Grand Slam en singles: el US Open de 2004 y Roland Garros de 2009. El cuarto candidato, Shingo Kunieda, es una leyenda del tenis en silla de ruedas, con 28 títulos de Grand Slam en singles y cuatro medallas de oro en los Juegos Paralímpicos.