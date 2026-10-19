Kenia: líder de secta condenado por el asesinato de 190 niños en un trágico caso

Buenos Aires, 19 octubre -- Un tribunal de Kenia ha declarado culpable este lunes a Paul Mackenzie, quien se hacía llamar gurú de la secta apocalíptica Good News International Church. Mackenzie fue acusado de haber asesinado a 190 niños y un adulto en un caso que ha conmocionado a la sociedad.

Desde 2023, se han encontrado cientos de cadáveres en la localidad costera de Malindi, en lo que se ha denominado la "masacre del bosque de Shakahola", una de las tragedias más graves relacionadas con sectas en el mundo, según reportes de medios internacionales.

Ayunar para "conocer a Jesús"

"Estoy convencido de que la fiscalía ha demostrado la culpabilidad de los 29 acusados por el asesinato de 190 niños y un adulto", afirmó el juez en el tribunal de Mombasa, que se ubica a la orilla del océano Índico.

Paul Nthenge Mackenzie, un extaxista que se proclamaba pastor, junto a sus cómplices, se había declarado inocente de 191 cargos de homicidio en 2024. Se les acusó de incitar a sus seguidores a ayunar hasta la muerte con el fin de "conocer a Jesús".

Desde el descubrimiento de los cuerpos, más cadáveres de niños, mujeres y hombres han sido desenterrados, elevando el total de víctimas a más de 400.

Niños primero y castigos para quienes desobedecían

El tribunal determinó que la orden de ayunar hasta la muerte se implementó comenzando con los niños. Durante este proceso, se establecieron guardias para evitar que escaparan y se golpeaba a quienes intentaban huir o comer. Mackenzie también incitó a sus seguidores a rechazar la educación y la atención médica.

En la audiencia, estuvieron presentes familiares de las víctimas, muchos de los cuales viajaron a Mombasa desde comunidades rurales a lo largo de la costa. Este caso ha generado una gran conmoción entre los kenianos, que han exigido regulaciones más estrictas sobre la religión.

Durante el juicio, la corte escuchó a más de 120 testigos sobre los hechos ocurridos entre 2021 y 2023 en el complejo de 325 hectáreas en el bosque de Shakahola, donde Mackenzie predicaba.