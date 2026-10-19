FOTO: Nscale y Anthropic en negociaciones por otro acuerdo de computación de $45 mil millones

En agosto, Anthropic y el proveedor de infraestructura de inteligencia artificial Nscale anunciaron un acuerdo de computación por un valor de $45 mil millones. Recientemente, se reportó que ambas compañías están en conversaciones para un nuevo acuerdo de la misma magnitud.

Según un informe de Bloomberg, las dos empresas están a punto de anunciar otro acuerdo de computación de $45 mil millones, según personas familiarizadas con el tema. Sin embargo, las fuentes advirtieron que las negociaciones aún están en curso y que los detalles podrían cambiar.

Si este acuerdo se concreta, sería el último de una serie de grandes contratos de computación que Anthropic ha firmado en el último año. TechCrunch se comunicó con Nscale y Anthropic para obtener más información y actualizará la historia si reciben respuesta.

La enorme cantidad de dinero invertida en acuerdos de computación para inteligencia artificial ha generado preocupación entre ciertos inversores, quienes temen que las empresas estén gastando demasiado dinero por poco beneficio. A pesar de esto, Anthropic ha continuado con estas asociaciones, impulsada por la creencia de que eventualmente dará sus frutos.

Tanto Anthropic como Nscale están actualmente en busca de salir a bolsa. Se espera que Anthropic realice su oferta pública inicial este año. Nscale también busca salir a bolsa, aunque Bloomberg reportó que la compañía está enfrentando resistencia de los inversores respecto a su propuesta de valoración de $30 mil millones.