Flipkart, la apuesta de Walmart en India, desafía a Zomato y Swiggy con su servicio de delivery

Flipkart, el gigante indio de comercio electrónico propiedad de Walmart, se prepara para desafiar el duopolio de entrega de alimentos en India, dominado por Zomato y Swiggy. La empresa está ingresando a un mercado ferozmente competitivo que ha vencido intentos anteriores de Amazon y Google.

La compañía con sede en Bengaluru comenzó a probar su servicio de entrega de alimentos internamente y amplió la prueba de unos pocos cientos de empleados a más de 8,000, según informaron dos personas familiarizadas con el asunto. También ha desplegado una flota dedicada de repartidores a través de su brazo logístico, Ekart, separado de los repartidores que manejan sus entregas de comercio rápido, mientras se prepara para un lanzamiento público.

El servicio exclusivo para empleados aparece como una pestaña separada en la aplicación principal de compras de Flipkart, junto a su oferta de comercio rápido Minutes y reservas de viajes, según se ha informado. Se basa en restaurantes listados a través de ONDC, una red respaldada por el gobierno que conecta a compradores y vendedores en línea a través de diferentes plataformas, así como en restaurantes que Flipkart registró directamente.

Los repartidores que usan camisetas con la marca "Eat-in by Minutes" también han comenzado a cumplir pedidos en las calles de Bengaluru, la ciudad del sur de India donde se encuentra la sede de Flipkart.

A medida que Flipkart expande sus operaciones de entrega de alimentos, se enfrenta a un mercado que la firma de corretaje Bernstein estima que está creciendo entre un 18% y un 20% al año. Sin embargo, la entrega en línea aún representa poco más del 15% de la industria de servicios de alimentos en general en India. Zomato, propiedad de Eternal, y Swiggy atienden juntas a unos 85 millones a 95 millones de clientes de pago al año, según Bernstein. Esta cifra muestra cuán dominantes son las dos plataformas y cuánto espacio tienen los nuevos participantes para crecer en el pedido de alimentos en línea en el país más poblado del mundo, que cuenta con más de mil millones de suscripciones a Internet.

Flipkart no es la única empresa que intenta agitar el mercado de entrega de alimentos en India. La compañía de transporte Rapido, que ya ha enfrentado a Uber y a su rival indio Ola, ha estado expandiendo su servicio de entrega de alimentos Ownly, que no cobra comisiones a los restaurantes. Mientras tanto, Swiggy ha lanzado Toing, una aplicación separada dirigida a clientes que buscan comidas más baratas. Ambos movimientos reflejan la creciente presión sobre el modelo de precios existente de la industria y las comisiones que los restaurantes deben pagar.

"El monopolio es malo, pero el duopolio es más patético", afirmó Sagar Daryani, presidente de la Asociación Nacional de Restaurantes de India, que representa a más de 500,000 restaurantes en todo el país. "Lo que uno hace, el otro lo sigue".

Daryani argumentó que los restaurantes han necesitado alternativas a las dos plataformas dominantes durante mucho tiempo.

Flipkart no es la primera empresa de grandes bolsillos que intenta ingresar al mercado de entrega de alimentos en India. En 2020, Amazon lanzó un servicio de pedidos de alimentos en Bengaluru, pero cerró el servicio dos años después. La aplicación Areo de Google, que ofrecía pedidos de comida junto con otros servicios, también fracasó en ganar tracción. Uber también abandonó el mercado en 2020, vendiendo su negocio de Uber Eats en India a Zomato.

Daryani ve una diferencia importante entre Flipkart y las empresas que intentaron la entrega de alimentos antes que ella. Zomato y Swiggy construyeron sus negocios alrededor de la entrega de comidas antes de expandirse al comercio rápido. Flipkart está haciendo lo contrario, utilizando su negocio de comercio electrónico establecido y creciendo operaciones de comercio rápido como trampolín hacia la entrega de alimentos.

"El beneficio del comercio rápido de Flipkart se trasladará a la entrega de alimentos, por lo que será más ágil y eficiente", dijo Daryani a TechCrunch.

Los restaurantes también esperan que los nuevos participantes reduzcan el costo de vender comidas en línea. Daryani, también cofundador y CEO de la cadena de dumplings Wow! Momo Foods, dijo que Flipkart ha propuesto una comisión base de alrededor del 10%, en comparación con el 20% al 25% que los restaurantes suelen pagar a Zomato y Swiggy.

Sin embargo, las comisiones son solo parte del gasto. Una vez que se incluyen la publicidad, los descuentos y otros costos promocionales, los restaurantes pueden terminar gastando entre el 40% y el 50% del valor de un pedido en las plataformas establecidas, explicó Daryani a TechCrunch. Espera que Flipkart mantenga ese costo total más cerca del 15% al 16%, lo que podría significar que los restaurantes mantengan más dinero de cada pedido.

A pesar de ello, conseguir que los restaurantes se unan es una cosa y conquistar a los clientes es otra. Bernstein estima que los nuevos participantes podrían ahorrar a los clientes solo ?20 a ?30 (alrededor de 20-30 centavos) por pedido al operar de manera más eficiente, lo que puede no ser suficiente para atraer a los clientes lejos de Zomato y Swiggy. Los dos incumbentes también podrían ofrecer descuentos más profundos para mantenerlos.

Flipkart no planea quedarse en Bengaluru por mucho tiempo. La compañía ha informado a los restaurantes que espera lanzar su servicio de entrega de alimentos públicamente a finales de octubre y expandirse a cinco o seis ciudades para finales de este año, informó Daryani a TechCrunch.

El impulso hacia la entrega de alimentos también se produce mientras la tan esperada cotización en bolsa de Flipkart sigue siendo incierta. El director ejecutivo Kalyan Krishnamurthy (en la foto) recientemente rechazó proporcionar un cronograma para una OPI, incluso cuando la compañía continúa expandiéndose en negocios que podrían atraer a los clientes de regreso a su aplicación con más frecuencia.

La expansión de Flipkart ocurre en un contexto de creciente competencia en el mercado de comercio electrónico de India. Las plataformas de comercio rápido que comenzaron entregando comestibles en minutos ahora venden incluso los últimos iPhones y otras compras discrecionales, colocándolas en competencia más directa con Flipkart y Amazon.

Flipkart no respondió a una solicitud de comentarios.