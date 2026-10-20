El alcalde Mamdani insta a los neoyorquinos a resistir la narrativa de un futuro dominado por la IA

En un evento realizado en Webster Hall en Manhattan, el alcalde Zohran Mamdani y la actriz y activista Ilana Glazer discutieron sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) en la sociedad. Mamdani alentó a los neoyorquinos a no aceptar pasivamente la narrativa de que un futuro dominado por la IA es inevitable, instando a tomar el control y exigir regulaciones adecuadas.

Durante su discurso, Mamdani criticó la falta de acción del gobierno federal en la regulación de la IA, sugiriendo que esto ha dejado a las ciudades solas en la lucha por establecer límites. "El despliegue rápido de esta tecnología no es inevitable", afirmó, subrayando que los funcionarios públicos deben rendir cuentas a las empresas de IA.

El alcalde recordó que, el mes pasado, ordenó una prohibición del uso de IA en escuelas primarias y secundarias, destacando que la llegada de esta tecnología a las aulas genera inquietud. Glazer, madre de familia, expresó su preocupación: "Me pone nerviosa. Se siente tan no consensuado, como si esto tuviera que estar en las escuelas. No era así hace dos años. ¿Por qué tiene que estar ahora?".

Además, el alcalde introdujo una política que exige a los propietarios y plataformas inmobiliarias revelar cuando las imágenes de las propiedades son generadas por IA, con el objetivo de proteger a los neoyorquinos de ser engañados por anuncios engañosos, un fenómeno conocido como "house-phishing".

Las declaraciones de Mamdani se produjeron en un contexto de creciente inquietud sobre la adopción de la IA sin considerar sus limitaciones. Citó un ataque militar de EE. UU. en Irán que resultó en la muerte de más de 150 personas, incluyendo al menos 123 niños, como un ejemplo de las consecuencias de confiar ciegamente en la tecnología.

"Lo que realmente hay es un intento de escapar de cualquier tipo de responsabilidad a cualquier nivel", dijo Mamdani, sugiriendo que las empresas de tecnología no deberían ser las únicas responsables de regular sus propias invenciones.

El alcalde también mencionó que, a nivel nacional, la conversación sobre la IA a menudo se enmarca en términos de competencia con China, dejando de lado las preocupaciones humanísticas. "Cuando se habla de inteligencia artificial, a menudo se ignoran las preocupaciones humanas, empujándolas a un lado en un lenguaje de competencia nacional", explicó.

Por último, Mamdani subrayó la necesidad de un marco diferente para abordar la IA, especialmente con la próxima llegada de nuevas empresas al mercado público, como Anthropic y OpenAI.