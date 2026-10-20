Clima en Salta: cómo estará el tiempo este martes 20 de octubre

Este martes 20 de octubre, el clima en Salta se caracterizará por un ambiente fresco y nublado. La temperatura mínima se registrará en torno a los 8°, mientras que la máxima alcanzará los 20°. La humedad será elevada, alcanzando el 92%, lo que generará una sensación térmica similar a la temperatura actual.

En cuanto a las condiciones actuales, el cielo se presenta con nubes cubiertas, lo que limita la visibilidad a 10,000 metros. La temperatura actual es de 12°, con una leve brisa de 1.54 m/s proveniente del norte. La presión atmosférica se mantiene en 1016 hPa, lo que indica estabilidad en el clima.

Durante el día, se espera que el cielo continúe mayormente nublado, con una mínima de 8° y una máxima de 20°. La alta humedad podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente. La visibilidad se mantendrá en niveles óptimos, permitiendo una buena circulación en la ciudad.

En el pronóstico extendido, el miércoles 21 de octubre se anticipa un leve aumento en las temperaturas, con mínimas de 12° y máximas de 28°. El cielo seguirá nublado. Para el jueves 22, se prevén mínimas de 16° y máximas de 30°, con algunas nubes dispersas. El viernes 23, las temperaturas oscilarán entre 18° y 31°, manteniendo un cielo mayormente nublado. Finalmente, el fin de semana se presentará con lluvias ligeras, con mínimas de 12° y máximas de 19° el sábado y el domingo.