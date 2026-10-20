Boca va por una remontada histórica ante Vasco da Gama para meterse en la final de la Sudamericana
El “Xeneize” cayó 1-0 en la ida, por lo que está obligado a ganar en el Maracaná. Juega desde las 21:30 con transmisión de Cadena 3.
20/10/2026 | 06:59Redacción Cadena 3
FOTO: Vasco y Boca jugarán en el Maracaná.
Boca visitará este martes a Vasco da Gama de Brasil, por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana, en busca de un histórico triunfo que le permita meterse en la gran final.
El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el mítico Estadio de Maracaná, contará con la cobertura en vivo de Cadena 3. El árbitro designado fue el venezolano Jesús Valenzuela, mientras que en el VAR estará su compatriota Juan Soto.
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Boca llega a este encuentro con la obligación de ganar, ya que en la ida cayó 1-0 como local en "La Bombonera", en un partido que se definió a favor del equipo brasileño gracias al gran cabezazo de Adson.
El "Xeneize", que es dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, busca redondear un semestre inolvidable en el que podría conseguir la cuádruple corona. Esto se debe a que, además de la Copa Sudamericana, también podría conquistar el Torneo Clausura, el título de campeón de liga y la Copa Argentina.
La gran incógnita para este enfrentamiento en Boca pasa por el lado de su capitán y figura, Leandro Paredes, quien hace menos de dos semanas sufrió un desgarro y hace todo lo posible para decir presente en el Maracaná.
Vasco da Gama, por su parte, busca salvar el 2026 con un título en la Copa Sudamericana, debido a que en el plano local está teniendo un año muy complicado y lucha por la permanencia en el Brasileirao.
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Lectura rápida
¿Qué partido jugará Boca? Boca jugará la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana contra Vasco da Gama.
¿Quién es el árbitro del encuentro? El árbitro designado es el venezolano Jesús Valenzuela.
¿Cuándo se llevará a cabo el partido? El partido está programado para este martes a las 21:30.
¿Dónde se jugará el encuentro? El encuentro se llevará a cabo en el Estadio de Maracaná.
¿Por qué es importante este partido para Boca? Boca necesita ganar para avanzar a la final, tras haber perdido 1-0 en la ida.