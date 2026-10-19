La NBA pone primera este martes con tres partidazos: los traspasos más importantes en la off-season

La NBA pone primera este martes con tres apasionantes duelos que marcan el inicio de una nueva temporada de la liga de básquet más importante del mundo tras una pretemporada que tuvo traspasos rutilantes, especialmente el de LeBron James.

La temporada regular de la edición 2026/27 comenzará con tres partidos apasionantes: primero será el turno de uno de los mejores equipos jóvenes de la temporada pasada, Detroit Pistons enfrentando a los Boston Celtics que sufrieron la perdida en su plantilla de Jaylen Brown. El conjunto de Boston confía en que Jayson Tatum tenga una gran temporada tras su larga lesión. El partido se jugará a las 16.

Más tarde, desde las 20, se llevará a cabo el plato fuerte de la jornada. Los últimos campeones, los New York Knicks se enfrentarán a los Philadelphia 76ers. El conjunto neoyorquino recibirá los anillos de campeón tras haberse consagrado en la temporada pasada tras más de cincuenta años sin lograr imponerse en la NBA.

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Del otro lado estarán los Philadelphia 76ers, uno de los equipos que más expectativas causan antes de que comience la temporada. Los 76ers se reforzaron con la llegada del ya mencionado Jaylen Brown y el traspaso más importante del mercado, LeBron James, quien jugará su temporada 24 en la liga en un nuevo equipo. El quinteto de Nick Nurse estará completado por Tyrese Maxey, VJ Edjecombe y Joel Embiid, completando así un equipo que de manterse sano puede ser candidato al título.

El último partido de la jornada, a las 22:30, enfrentará a dos de los candidatos a MVP de la temporada pasada. Los Spurs de Víctor Wembanyama jugarán ante el Oklahoma City Thunder de Shai Gilgeous-Alexander. El conjunto texano viene de caer en las finales de la NBA de la temporada pasada ante los Knicks.

¿Cuáles fueron los principales movimientos de la NBA?

LeBron James, a Philadelphia 76ers: "El Rey" tuvo a todos en vilo hasta que anunció la decisión de jugar, la que posiblemente sea su última temporada en los 76ers tras su paso por los Lakers.

Jaylen Brown, a Philadelphia 76ers: El alero estrella de los Celtics decidió armar las maletas y jugará junto a LeBron y Embiid en un nuevo equipo.

Giannis Antetokounmpo, a Miami Heat: El griego dejó su casa. "Anteto" dejó los Bucks, equipo en el que brilló desde su llegada a la liga, en busca de nuevos horizontes y llegó a Florida donde hará dupla con Bam Adebayo.

LaMelo Ball, a Minnesota Timberwolves: El base se fue de los Hornets a convertirse en una dupla digna de ver con Anthony Edwards.

Kawhi Leonard, de regreso a Toronto Raptors: Envuelto en polémicas en los Clippers, Kawhi volvió al lugar que lo supo ver brillar al ser campeón en 2019.

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Los partidos televisados de la primera semana

Martes 20/10

16:00 Pistons vs. Celtics (HBO Max)

20:00 Knicks vs. 76ers (HBO Max)

22:30 Spurs vs. Thunder (HBO Max)

Miércoles 21/10

20:30 Heat vs. Timberwolves (ESPN)

23:00 Lakers vs. Warriors (ESPN)

Jueves 22/10

20:00 76ers vs. Cavaliers (ESPN)

22:30 Thunder vs. Nuggets (ESPN)

Viernes 23/10

20:00 Celtics vs. Knicks (Prime Video)

22:30 Spurs vs. Rockets (Prime Video)

Sábado 24/10

20:30 76ers vs. Bucks (NBA TV)

23:00 Suns vs. Warriors (NBA TV)

Domingo 25/10

20:00 Timberwolves vs. Raptors (NBA TV)