Sarmiento no pudo acercarse a la cima tras empatar con Barracas Central en el Clausura

Buenos Aires, 19 octubre (NA) – Sarmiento dejó escapar la oportunidad de acercarse a los líderes de la zona B del Torneo Clausura, al igualar 1-1 contra Barracas Central en un encuentro disputado en el estadio Eva Perón, correspondiente a la decimotercera fecha del torneo 2026.

El delantero Jhon Rentería abrió el marcador a los 13 minutos del primer tiempo, mientras que Rodrigo Insua igualó el partido de penal a los 33 del segundo tiempo.

Con este resultado, el equipo dirigido por Facundo Sava se ubicó en el quinto puesto del grupo, acumulando 21 puntos, mientras que el "Guapo" se posiciona séptimo con 19 y vuelve a zona de clasificación.

El primer gol del encuentro fue anotado a los 13 minutos de la primera parte, cuando Jhon Rentería recibió el balón por el costado derecho, se internó en el área y, tras eludir a su marcador con una bicicleta, sorprendió al arquero Marcelo Miño con un tiro al primer palo.

En la segunda parte, a los tres minutos, Barracas Central tuvo una oportunidad clara de gol en los pies del volante Rodrigo Bogarín, quien ya había estrellado un remate en el palo en el primer tiempo. Su derechazo cruzado fue despejado por Thyago Ayala.

El "Guapo" logró igualar el marcador a los 33 minutos, tras un penal sancionado por una mano en el área de Lucas Suárez, ejecutado por Rodrigo Insua, quien disparó bajo y fuerte al centro del arco.

Agencia NA