Un jugador de Racing insultó a los hinchas y podría ser sancionado por el club

El lateral izquierdo de Racing, Alfonso Espino, se encuentra en el centro de la atención de la dirigencia del club de Avellaneda, que evalúa imponerle una sanción tras su comportamiento inapropiado durante el clásico contra Independiente.

El defensor, que había sido objeto de críticas por su apariencia física en los días previos al partido, decidió levantarse la camiseta para mostrar su abdomen a algunos hinchas que lo estaban insultando, y además, agredió verbalmente a uno de ellos al finalizar el encuentro.

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Atención al gesto que le hizo el Pacha Espino a la hinchada de Racing, luego del empate 1-1 ante Independiente en el Clásico de Avellaneda... ¿Opiniones? ?? #ESPNFútbol1 | ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/KB1sreu7bp — SportsCenter (@SC_ESPN) October 19, 2026

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A pesar de este incidente, el uruguayo participó en el entrenamiento del lunes en la cancha auxiliar del estadio Presidente Perón junto a sus compañeros, y hasta el momento no ha recibido ninguna notificación sobre un posible apercibimiento.

Alfonso Espino vivió un momento desafortunado al perder la calma y confrontar a un hincha, después de haber sido criticado por su estado físico en la semana previa al clásico. El defensor se retiraba del campo tras un empate 1-1 con el "Rojo", cuando fue recibido con una lluvia de silbidos e insultos dirigidos a él y a sus compañeros. En respuesta a los ataques, levantó la camiseta para mostrar su abdomen y lanzó un insulto que se hizo público: "La concha de tu madre".

La situación provocó una gran indignación entre los seguidores de la "Academia", lo que ha puesto a la dirigencia, liderada por Diego Milito, en una posición complicada. Este episodio se suma a la controversia reciente donde no se sancionó al defensor Marcos Rojo por ausentarse de los entrenamientos, ni al mediocampista Matko Miljevic por ingresar al campo con un pantalón largo, dejando a la dirigencia en una encrucijada.

Mientras tanto, el exjugador del Rayo Vallecano español completó sin problemas el entrenamiento de los suplentes el día posterior al clásico, aunque en la cúpula del club se discute la posibilidad de una sanción que, en principio, sería de carácter económico y no deportivo.

Espino, quien llegó al club de forma libre desde el conjunto de Vallecas y firmó un contrato en julio de este año que se extiende hasta junio de 2028, fue fichado para reemplazar a Gabriel Rojas. Sin embargo, aún no ha logrado consolidarse en el equipo, ya que tanto Juan Pablo Vojvoda como Sebastián "Chirola" Romero prefieren al mediocampista Ignacio Rodríguez en su posición, acumulando hasta el momento solo cuatro partidos jugados.