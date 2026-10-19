Premios ACE 2026: todos los ganadores del teatro argentino en una noche de gala

Buenos Aires, 19 octubre (NA) -- La 35ª edición de los premios de la Asociación de Cronistas del Espectáculo (ACE) se desarrolla en el Teatro El Nacional, reconociendo a 31 categorías vinculadas a las producciones teatrales presentadas entre 2025 y 2026.

A pesar de la falta de nominaciones para Guillermo Francella y Andrea Frigerio, las obras que obtuvieron la mayor cantidad de nominaciones fueron "Company" con 11, y "Hairspray", "La obra", "Invasiones I" y "Billy Elliot" con 9 cada una.

Los ganadores son...

Autora/Autor:

Mariano Pensotti y Grupo Marea (La obra)

Directora/director de comedia:

Corina Fiorillo (Berlín, Berlín)

Actuación en obra para un solo personaje:

Leonardo Sbaraglia (Los días perfectos)

Director general de musical/Music hall/Café concert:

Fernando Dente (Hairspray)

El artista expresó que es la primera vez que recibe un premio ACE y describió a la obra como un "cross over de generaciones y un cacho de esperanza para todos" los que trabajan en el espectáculo. Al finalizar, exclamó: "Viva el teatro".

Actriz o Actor de reparto en Drama y/o comedia:

Mercedes Fraile (La niña sobre un altar)

Actriz protagónica en drama y/o comedia dramática:

Julia Calvo (Misery)

La actriz se mostró conmovida y destacó el gran desafío que significó su personaje, agradeciendo a los directivos de la obra y a su compañero, Juan Gil Navarro. "Todas las noches, antes de empezar la función, está el elenco de Cuestión de Género, con Moria Casán y Jorge Marrale. Ellos terminan con la frase 'Aguante el teatro' y ahí salgo a escena", compartió.

Coreografía:

Vanesa García Millán (Hairspray)

Música original:

Martín Bianchedi (Misery)

Iluminación:

David Seldes (Company)

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