Premios ACE 2026: todos los ganadores del teatro argentino en una noche de gala
La 35ª edición de los Premios ACE se celebra en el Teatro El Nacional, destacando las mejores obras y artistas del teatro argentino entre 2025 y 2026.
FOTO: Foto: Agencia NA - Prensa
Buenos Aires, 19 octubre (NA) -- La 35ª edición de los premios de la Asociación de Cronistas del Espectáculo (ACE) se desarrolla en el Teatro El Nacional, reconociendo a 31 categorías vinculadas a las producciones teatrales presentadas entre 2025 y 2026.
A pesar de la falta de nominaciones para Guillermo Francella y Andrea Frigerio, las obras que obtuvieron la mayor cantidad de nominaciones fueron "Company" con 11, y "Hairspray", "La obra", "Invasiones I" y "Billy Elliot" con 9 cada una.
Los ganadores son...
Autora/Autor:
- Mariano Pensotti y Grupo Marea (La obra)
Directora/director de comedia:
- Corina Fiorillo (Berlín, Berlín)
Actuación en obra para un solo personaje:
- Leonardo Sbaraglia (Los días perfectos)
Director general de musical/Music hall/Café concert:
- Fernando Dente (Hairspray)
El artista expresó que es la primera vez que recibe un premio ACE y describió a la obra como un "cross over de generaciones y un cacho de esperanza para todos" los que trabajan en el espectáculo. Al finalizar, exclamó: "Viva el teatro".
Actriz o Actor de reparto en Drama y/o comedia:
- Mercedes Fraile (La niña sobre un altar)
Actriz protagónica en drama y/o comedia dramática:
- Julia Calvo (Misery)
La actriz se mostró conmovida y destacó el gran desafío que significó su personaje, agradeciendo a los directivos de la obra y a su compañero, Juan Gil Navarro. "Todas las noches, antes de empezar la función, está el elenco de Cuestión de Género, con Moria Casán y Jorge Marrale. Ellos terminan con la frase 'Aguante el teatro' y ahí salgo a escena", compartió.
Coreografía:
- Vanesa García Millán (Hairspray)
Música original:
- Martín Bianchedi (Misery)
Iluminación:
- David Seldes (Company)
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Lectura rápida
¿Qué evento se celebra?
La 35ª edición de los Premios ACE se lleva a cabo en el Teatro El Nacional.
¿Quiénes fueron los artistas más nominados?
Las obras "Company" y "Hairspray" fueron las más nominadas, con 11 y 9 nominaciones, respectivamente.
¿Qué premio ganó Mariano Pensotti?
Mariano Pensotti ganó el premio a Autora/Autor por "La obra".
¿Quién fue reconocida como Actriz protagónica?
Julia Calvo fue galardonada como Actriz protagónica en drama y/o comedia dramática por "Misery".
¿Qué dijo Leonardo Sbaraglia al recibir su premio?
Leonardo Sbaraglia expresó que es su primera vez ganando un premio ACE y destacó la esperanza que brinda su obra.
[Fuente: Noticias Argentinas]