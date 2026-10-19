Moria Casán recibió homenaje en los Premios ACE 2026: "El teatro es un lugar de resistencia"

FOTO: El homenaje a Moria Casán en los Premios ACE 2026: \"El teatro es un lugar de resistencia\"

Buenos Aires, 19 de octubre (NA) -- En una noche llena de emociones, Moria Casán fue homenajeada con el reconocimiento a la trayectoria en la 35ª edición de los Premios ACE, celebrada en el emblemático Teatro El Nacional, escenario que marcó el inicio de su carrera. La artista, conocida por su carisma y versatilidad, expresó: "El teatro siempre fue un lugar de resistencia".

Los presentadores, al anunciar su llegada al escenario, destacaron su trayectoria: "Es actriz, vedette, transgresora, inventora de palabras que después llegan a los diccionarios y las utilizamos diariamente. Es versátil, magnética, monumental y es La One". Al recibir el galardón, Moria se dirigió al público con firmeza: "Ante todo, me lo recontra merezco, gracias a mí y al público que siempre me acompañó".

En su emotivo discurso, recordó sus inicios en el teatro: "Este es el lugar donde inicié mi carrera sin saberlo, vine un domingo desde la Facultad de Derecho". A lo largo de su intervención, Moria rememoró momentos clave de su trayectoria y la conexión profunda que ha tenido con el escenario, manifestando: "Empecé una carrera maravillosa, desnuda y por eso pensaban que me podía cosificar. Me sentí siempre sujeto, amparada por el teatro, así como por mi propia luz".

La diva concluyó su discurso enfatizando la importancia del teatro en su vida y en la cultura: "Le debo todo al teatro, le debo todo. El teatro siempre fue un lugar de resistencia. Pasé por todos los gobiernos y se mantiene como un foco cultural donde les damos al público lo que necesitan para sanarse. Es algo que sana. Gracias por permitirme ser quien soy hoy".