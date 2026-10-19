Moria Casán recibió homenaje en los Premios ACE 2026: "El teatro es un lugar de resistencia"
Durante la 35 edición de los Premios ACE, Moria Casán fue reconocida por su trayectoria en el teatro en el Teatro El Nacional, donde comenzó su carrera artística.
FOTO: El homenaje a Moria Casán en los Premios ACE 2026: \"El teatro es un lugar de resistencia\"
Buenos Aires, 19 de octubre (NA) -- En una noche llena de emociones, Moria Casán fue homenajeada con el reconocimiento a la trayectoria en la 35ª edición de los Premios ACE, celebrada en el emblemático Teatro El Nacional, escenario que marcó el inicio de su carrera. La artista, conocida por su carisma y versatilidad, expresó: "El teatro siempre fue un lugar de resistencia".
Los presentadores, al anunciar su llegada al escenario, destacaron su trayectoria: "Es actriz, vedette, transgresora, inventora de palabras que después llegan a los diccionarios y las utilizamos diariamente. Es versátil, magnética, monumental y es La One". Al recibir el galardón, Moria se dirigió al público con firmeza: "Ante todo, me lo recontra merezco, gracias a mí y al público que siempre me acompañó".
En su emotivo discurso, recordó sus inicios en el teatro: "Este es el lugar donde inicié mi carrera sin saberlo, vine un domingo desde la Facultad de Derecho". A lo largo de su intervención, Moria rememoró momentos clave de su trayectoria y la conexión profunda que ha tenido con el escenario, manifestando: "Empecé una carrera maravillosa, desnuda y por eso pensaban que me podía cosificar. Me sentí siempre sujeto, amparada por el teatro, así como por mi propia luz".
La diva concluyó su discurso enfatizando la importancia del teatro en su vida y en la cultura: "Le debo todo al teatro, le debo todo. El teatro siempre fue un lugar de resistencia. Pasé por todos los gobiernos y se mantiene como un foco cultural donde les damos al público lo que necesitan para sanarse. Es algo que sana. Gracias por permitirme ser quien soy hoy".
Lectura rápida
¿Quién fue homenajeada en los Premios ACE 2026?
Moria Casán recibió un reconocimiento a su trayectoria en el teatro.
¿Dónde se celebraron los Premios ACE 2026?
El evento tuvo lugar en el Teatro El Nacional de Buenos Aires.
¿Qué dijo Moria sobre el teatro?
Moria afirmó que "El teatro siempre fue un lugar de resistencia".
¿Cuándo ocurrió la ceremonia?
La 35 edición de los Premios ACE se llevó a cabo el 19 de octubre de 2026.
¿Qué destacó Moria en su discurso?
Moria mencionó que le debe todo al teatro y su función como un lugar cultural que sana.
[Fuente: Noticias Argentinas]