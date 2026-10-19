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Soledad Silveyra homenajea a Luis Brandoni y planea su regreso al teatro en 2027

La actriz fue reconocida en los Premios ACE y, a pesar de su ausencia, dejó un emotivo mensaje sobre su trayectoria y su anhelo de volver a las tablas en 2027.

19/10/2026 | 22:19Redacción Cadena 3

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Soledad Silveyra recordó a Luis Brandoni y anunció que volverá a las tablas: \

FOTO: Soledad Silveyra recordó a Luis Brandoni y anunció que volverá a las tablas: \"Esto no termina acá\"

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Buenos Aires, 19 de octubre (NA) -- La destacada actriz Soledad Silveyra recibió el galardón a la trayectoria en los Premios ACE. Aunque no pudo estar presente, compartió un conmovedor video en el que recordó a Luis Brandoni y anunció su intención de regresar al teatro en 2027, afirmando: "Esto no termina acá".

Durante la ceremonia, los presentadores destacaron su versatilidad y dedicación, subrayando que es una de las actrices más queridas del país. Mientras Solita se encuentra en proceso de recuperación tras un accidente doméstico en su hogar, su hijo Facundo Jaramillo expresó su agradecimiento al público y a los medios por el cariño recibido hacia su madre.

Aunque no estuvo físicamente en el evento, Silveyra dejó un mensaje emotivo: "Llevo más de sesenta años de recuerdos, emociones y risas. La televisión me permitió ser una actriz muy popular y eso, me abrió las puertas del teatro".

En su mensaje, Soledad recordó que junto a su esposo, José Jaramillo, produjeron teatro, siendo "Sabor a mil", con Héctor Alterio, uno de sus primeros proyectos. "Tengo más de 180 personajes realizados. Gracias a Dios, pertenezco a una generación de actores inigualables. Aprendí todos los géneros del teatro gracias a las giras maravillosas que hice y voy a seguir haciendo, porque esto no termina acá", enfatizó.

Finalmente, concluyó su mensaje lamentando no poder estar presente en la gala debido a que se encuentra en una recuperación que llevará tres meses, de los cuales ya ha completado uno. Con optimismo, expresó su deseo de volver al escenario en 2027, despidiéndose con una frase de Beto Brandoni: "Se vive con la esperanza de llegar a ser un recuerdo".

Lectura rápida

¿Quién recibió el galardón a la trayectoria?
Soledad Silveyra fue la homenajeada en los Premios ACE.

¿Qué anunció Soledad Silveyra en su mensaje?
Planea regresar al teatro en 2027.

¿Por qué no asistió a la gala?
Se encuentra en recuperación tras un accidente doméstico.

¿Qué recordó sobre su carrera?
Compartió recuerdos de más de sesenta años en el teatro y la televisión.

¿Qué frase citó al final de su mensaje?
"Se vive con la esperanza de llegar a ser un recuerdo", de Beto Brandoni.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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