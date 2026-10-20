Clima en CABA: cómo estará el tiempo este martes 20 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en CABA presenta broken clouds, con una temperatura actual de 12°. La sensación térmica es de 12°, con una humedad del 77%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 4 m/s desde el este, y la presión atmosférica se encuentra en 1020 hPa.

El clima hoy martes 20 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 12° y una máxima de 19°. Las condiciones del viento se mantendrán suaves, con ráfagas que podrían alcanzar los 5 m/s. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de mayor frescura durante la mañana. No se esperan precipitaciones significativas en la jornada.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA traerán cambios en el clima. El miércoles 21 de octubre, la mínima será de 15° y la máxima de 21°, con pronóstico de light rain. El jueves 22 de octubre, la mínima será de 15° y la máxima de 19°, también con light rain. Para el viernes 23 de octubre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 18°, con light rain nuevamente. El sábado 24 de octubre, se espera una mínima de 16° y una máxima de 19°, con light rain. Finalmente, el domingo 25 de octubre, la mínima será de 15° y la máxima de 17°, con moderate rain.