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Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este martes 20 de octubre

Este martes 20 de octubre, Santa Fe presentará temperaturas entre 13° y 21°. El cielo estará parcialmente nublado y se prevé un día con buena visibilidad y poco viento.

20/10/2026 | 00:16Redacción Cadena 3

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Clima en Santa Fe: pronóstico del tiempo para el 20 de octubre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Santa Fe se presenta con broken clouds, con una temperatura actual de 16°. La sensación térmica es de 16°, con una humedad del 63%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 2 m/s desde el este.

El clima hoy martes 20 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 21°. Las condiciones de viento serán suaves, con una velocidad de 2 m/s. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que podría generar una sensación térmica similar a la temperatura real. La visibilidad será óptima, permitiendo una buena claridad en el ambiente.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe traerán variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. Para el miércoles 21 de octubre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 23°, con cielo cubierto. El jueves 22 de octubre, se prevé una mínima de 14° y una máxima de 21°, con lluvias moderadas. El viernes 23 de octubre, la mínima será de 18° y la máxima de 26°, también con lluvias moderadas. Para el sábado 24 de octubre, se espera una mínima de 14° y una máxima de 25°, con lluvias ligeras. Finalmente, el domingo 25 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 18°, con lluvias ligeras.

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