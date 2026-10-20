Astrónomos descubren una estrella verde fantasmagórica que desafía lo conocido

Investigadores de la Universidad de Warwick realizaron un descubrimiento asombroso al identificar la primera estrella que, a simple vista, parecería realmente verde. Este hallazgo se enmarca dentro de un estudio más amplio que revela una sorprendente paleta de colores en las estrellas enanas blancas, que incluyen tonos inesperados como rosa, púrpura, amarillo y cian.

Tradicionalmente, el color de las estrellas se asocia con su temperatura: las más frías tienden a ser anaranjadas, mientras que las más calientes brillan en tonos azules. Sin embargo, las enanas blancas, que son los remanentes extremadamente densos de estrellas similares al Sol, han mostrado una variedad de colores mucho más amplia de lo que se pensaba. Este descubrimiento fue publicado en la revista RAS Techniques and Instruments (RASTI).

El líder del estudio, el Dr. Mark Hollands, explicó que "la mayoría de las estrellas, incluidas las enanas blancas, se comportan como 'radiadores perfectos', por lo que su color está determinado casi en su totalidad por la temperatura. Pero nadie había investigado qué más podría ser posible para las enanas blancas". El resultado de su investigación sorprendió incluso a los propios científicos.

La clave de estos colores inesperados radica en la densidad extraordinaria de las atmósferas de las enanas blancas. En las más frías, la materia atmosférica puede alcanzar densidades comparables a la del agua, lo que permite que elementos como el carbono, el calcio y el sodio interactúen con el plasma de helio circundante. Esto permite que los elementos absorban una gama más amplia de longitudes de onda de luz que en entornos menos densos.

Los investigadores utilizaron espectros estelares, que descomponen la luz en sus longitudes de onda componentes, para determinar cómo se percibirían los colores desde la Tierra. Al analizar los espectros, pudieron calcular la apariencia visual de las estrellas, lo que reveló que algunas enanas blancas podrían presentar colores totalmente diferentes a los esperados.

Entre sus hallazgos, la estrella WD J1330+6435 se destacó. Con una temperatura de aproximadamente 4,000 grados Celsius, esta enana blanca ha acumulado material rocoso de su sistema planetario, introduciendo elementos como calcio, litio y sodio en su atmósfera. Según los cálculos, estos elementos le otorgan una apariencia verde chartreuse, lo que la convierte en la primera estrella verde conocida en la Vía Láctea.

El Dr. Hollands añadió: "Las trazas de sodio en la atmósfera de esta enana blanca absorben la parte naranja del espectro, dejando un resplandor verde fantasmagórico. Imaginen estar en un planeta y mirar hacia arriba a una estrella verde. Es como algo sacado de la ciencia ficción".

Por otro lado, también se identificó a WD J1011+2845, una enana blanca que podría ser la estrella más roja jamás documentada. Ubicada a solo 48 años luz de la Tierra, presenta un fenómeno de convección que transporta carbono desde su interior a su superficie, alterando drásticamente las longitudes de onda de luz que emite.

Para determinar la frecuencia de estas estrellas de colores inusuales, los investigadores examinaron una muestra representativa de 151 enanas blancas cercanas a la Tierra. Encontraron que aproximadamente una de cada 30 enanas blancas podría mostrar un color inesperado, sugiriendo que existe una gran cantidad de remanentes estelares extrañamente coloreados en el universo.

El profesor Boris Gänsicke concluyó: "Aunque una de cada treinta puede no parecer una fracción significativa, representa una gran cantidad de estrellas de colores inusuales en el vasto universo".