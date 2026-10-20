Alberta rechaza la independencia en consulta, apoyando la unidad canadiense

EDMONTON, Canadá (AP) — Los votantes de la provincia canadiense de Alberta han rechazado una propuesta para iniciar un proceso hacia la independencia, de acuerdo con las proyecciones realizadas por la Canadian Broadcasting Corp. a primera hora del martes. Este resultado supone una victoria para el primer ministro Mark Carney y para los partidarios de la unidad del país, en un contexto marcado por la guerra comercial y las amenazas de anexión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La votación no fue un referéndum directo sobre la independencia, pero habría puesto a Alberta, rica en petróleo, en el camino hacia una futura consulta sobre la separación de Canadá. Con más de un millón de votos contabilizados, cerca del 76% apoyó permanecer en Canadá, frente al 23% que respaldó iniciar un proceso que podría conducir a la separación.

Los resultados se retrasaron debido a que aperturas tardías obligaron a más de un centenar de centros de votación a ampliar su horario el lunes. Más de 1,35 millones de habitantes de Alberta, o el 43% de los votantes llamados a las urnas, emitieron votos anticipados o especiales. En la boleta decidían si permanecer en Canadá o iniciar un proceso legal que podría haber llevado a una segunda votación sobre la independencia.

Alberta, que cuenta con la cuarta mayor reserva probada de petróleo del mundo, es tierra de vaqueros y un bastión conservador cuya cultura política ha tenido más en común con el oeste de Estados Unidos que con gran parte de Canadá. Aunque el resentimiento hacia Ottawa es profundo, no suele traducirse en un apoyo generalizado a la secesión.

Dustin Degenhardt, un votante de Wainwright, expresó que durante mucho tiempo los habitantes de la región han sido maltratados por Ottawa. "Alberta esencialmente ha sido tratada como, ya sabe, una colonia", afirmó después de votar el lunes. "Quieren tomar y tomar y tomar de nosotros y no devolver nada".

Taylor MacIsaac, otra votante de Wainwright, respaldó la separación, manifestando que, "personalmente, como una persona muy conservadora que creció en la Alberta rural, creo que sería bueno para Alberta separarse".

Dave Malka, de 59 años y de Edmonton, criticó el gasto de dinero en un "referéndum sobre un referéndum" en lugar de en atención médica. Con Trump amenazando a Canadá, dijo Malka, "parece que ocurre en el peor momento posible, cuando deberíamos estar unidos. En cambio, estamos peleando entre nosotros".

Jake Graham, de 35 años, de Calgary, asistió a un mitin de Carney con pantalones con un estampado de hoja de arce y una chaqueta de hockey de Canadá. Espera que la votación ponga fin al debate. "Espero que acabe con todo esto por mucho tiempo y que quede claro y sea decisivo, que estos murmullos desaparezcan por un tiempo y podamos ser un Canadá unido", apuntó.

A pesar del aparente fracaso de la propuesta, los líderes separatistas han señalado que han convertido una causa marginal en un movimiento que no desaparecerá. Carney había instado a los habitantes de Alberta a emitir un voto decisivo por la unidad. "Voten como si el futuro de Canadá dependiera de ello porque así es", dijo en un mitin el viernes en Edmonton, donde creció.

La primera ministra de Alberta, Danielle Smith, convocó el referéndum ante la presión de los separatistas de su gobernante Partido Conservador Unido, aunque se opone a la independencia. Citó una encuesta que mostraba apenas un 22% de apoyo a la medida, una cifra que calificó de demasiado alta.

Tradicionalmente, los partidos de la secesión atraían apenas el 1 o el 2% del voto, dijo el ex primer ministro Jason Kenney. La ira por las restricciones durante la pandemia del COVID-19 ayudó a movilizar a activistas que luego abrazaron el movimiento separatista, añadió.

La guerra comercial de Trump y las amenazas de convertir a Canadá en el 51º estado del país han ayudado a Carney a reunir apoyos en Alberta, donde los primeros ministros progresistas han sido históricamente impopulares. El activista separatista Jeff Rath expresó que estaría encantado si el 30% de los habitantes de Alberta votaran para iniciar el proceso de separación. Quiere que Smith sea destituida como líder de la formación y apuntó que el partido podría fracturarse, lo que podría dar lugar a un nuevo partido proindependencia.

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El periodista de The Associated Press Ty ONeil contribuyó a este reportaje desde Wainwright, Alberta.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.