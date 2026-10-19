El conmovedor mensaje de la hija de Marcela Ortiz tras su muerte: "Espero que encuentres la luz"

En las últimas horas, se confirmó la muerte de la actriz y modelo Marcela Ortiz, quien falleció el fin de semana en un accidente automovilístico en la zona de Tigre. La noticia fue anunciada por su hija, Shelsian, a través de un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

Shelsian comenzó su relato diciendo: "Hay cosas que no puedo manejar en la vida, muchas. Y esta claramente es una". La joven explicó que no era habitual exponer su vida personal, pero se sintió obligada a compartir su dolor por los acontecimientos que la superaron. En la historia, se observó una imagen de ella junto a su madre en Disney.

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La hija de Ortiz continuó su mensaje diciendo: "Mami, te me fuiste. Día de la Madre. Nada de lo que pueda decirte y te dije necesito exponerlo por acá. Solo que te amo y espero que encuentres toda la luz y paz que mereces. Solo Dios sabe por qué y tocará entenderlo en algún momento".

Al finalizar su emotivo posteo, Shelsian expresó: "Te amo mucho. Gracias por ser mi mamá. Volá alto". También remarcó que el día de la foto que compartió sería eterno en su memoria y corazón.

El conmovedor posteo de la hija de Marcela Ortiz. (Instagram)

Marcela Ortiz, que tenía 61 años al momento de su fallecimiento, fue una figura destacada en la televisión argentina durante la década de 1990. Su carrera estuvo marcada por su participación en diversas producciones y su presencia en el mundo del espectáculo.

La noticia de su muerte generó una gran conmoción en el ámbito artístico y entre sus seguidores, quienes recordaron su trayectoria y el impacto que tuvo en la cultura popular de Argentina. Las redes sociales se llenaron de mensajes de condolencias y recuerdos de quienes la conocieron y admiraron su trabajo.