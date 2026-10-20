Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este martes 20 de octubre

Este martes 20 de octubre, el clima en Tucumán se caracterizará por temperaturas agradables y condiciones mayormente estables. La mínima se registrará en 13° y la máxima alcanzará los 27°. La humedad será alta, alcanzando el 94%, lo que podría generar una sensación térmica ligeramente inferior a la temperatura real.

En cuanto a las condiciones actuales, el estado del cielo presenta broken clouds, lo que significa que habrá nubes dispersas, permitiendo la entrada de luz solar. La temperatura actual es de 14°, con una sensación térmica de 14°. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento se mantiene en calma, con una velocidad de 0 m/s desde el norte.

Para el día de hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 13° y la máxima de 27°. La alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en las primeras horas del día. A lo largo de la jornada, se prevé que el cielo continúe con nubes dispersas, sin probabilidades de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.

En el pronóstico extendido, se anticipan cambios en los próximos días. Para el miércoles 21 de octubre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 29°, con cielo mayormente nublado. El jueves 22, las temperaturas oscilarán entre 19° y 32°, también con cielo nublado. Para el viernes 23, se prevé un descenso en las temperaturas, con mínimas de 20° y máximas de 25°, y la posibilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el sábado 24 se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 21°, con lluvias moderadas.