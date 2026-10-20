Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este martes 20 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad deen el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo enpresenta, con una temperatura actual de 14°. La sensación térmica es de 14°, con una humedad del 66%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 5 m/s desde el este, y la presión atmosférica se encuentra en 1020 hPa.

El clima hoy martes 20 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 22°. Las condiciones del viento serán suaves, con ráfagas que podrían llegar a 5 m/s. La humedad se mantendrá en un 66%, lo que podría generar una sensación térmica ligeramente inferior a la temperatura real. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima enmostrará variaciones. El miércoles 21 de octubre, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 22°, con probabilidad de. El jueves 22 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima alcanzará los 26°, con. Para el viernes 23 de octubre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 20°, también con. El sábado 24 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 23°, con. Finalmente, el domingo 25 de octubre, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 18°, con