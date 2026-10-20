Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este martes 20 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Córdoba se encuentra cubierto por nubes, con una temperatura actual de 14°. La sensación térmica es de 14°, mientras que la humedad se sitúa en un 65%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el norte y la presión atmosférica es de 1018 hPa.

El clima hoy martes 20 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 20°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un cielo mayormente nublado. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día sin precipitaciones.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba presentan variaciones en el clima. El miércoles 21 de octubre, se espera un cielo despejado con temperaturas que oscilarán entre 12° y 27°. Para el jueves 22, se anticipa lluvia ligera, con mínimas de 16° y máximas de 20°. El viernes 23 también se prevén lluvias, con mínimas de 16° y máximas de 23°. El sábado 24, el clima mejorará con mínimas de 11° y máximas de 25°. Finalmente, el domingo 25 se espera un cielo parcialmente nublado, con mínimas de 12° y máximas de 20°.