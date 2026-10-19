Emanuel Ortega rompió el silencio y se refirió a los rumores de infidelidad a Julieta Prandi

Emanuel Ortega se refirió a los rumores de infidelidad que surgieron tras su separación de Julieta Prandi. En una entrevista, el cantante expresó su malestar por la repercusión mediática que generó su ruptura y las versiones que involucraron a otras mujeres. Ortega, quien mantuvo una relación de seis años con Prandi, lamentó que el comunicado de la modelo al anunciar el final de la relación arrastrara a personas ajenas a su historia personal.

Durante la conversación, Ortega comentó: “Estuve seis años con una persona que quise mucho, que amé y que, sobre todo, respeto. Y ella eligió hacer las cosas como las eligió”. Su declaración se interpretó como una indirecta hacia la decisión de Prandi de hacer público el final de su relación. A pesar de la incomodidad por la exposición mediática, el cantante accedió a responder algunas preguntas, aunque inicialmente se mostró reacio a hablar.

Ortega solicitó que se dejara de involucrar a su entorno en la situación, argumentando que no todos eligen estar en el ojo público. “Yo entiendo el trabajo tuyo y el de tus colegas, pero quiero que entiendan que cuando uno no elige estar en el ojo público ante determinadas situaciones de la vida, es muy feo que te lleven ahí”, afirmó. Además, se refirió a los comentarios de sus familiares sobre la separación, aclarando que muchos no tenían interés en hablar al respecto.

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Uno de los puntos que generó controversia fue el comunicado de Prandi, donde la modelo mencionó las razones que la llevaron a tomar la decisión de terminar la relación. A raíz de esa publicación, comenzaron a circular rumores sobre posibles terceras personas en discordia, mencionando a Mariana Marx y Josefina Lynch. Ortega expresó su pesar por la situación, afirmando: “Esto arrastró a mucha gente que no tiene nada que ver a un barro que no les pertenece”.

Consultado sobre la posibilidad de reconciliarse con Prandi, Ortega no ofreció una respuesta clara, admitiendo que se encontraba en un estado de confusión. “No sé, fue todo muy raro. Tengo en este momento muy poca claridad para mí y, con un micrófono y una cámara, mucha menos”, declaró. Finalmente, pidió que se detuvieran las especulaciones sobre su ruptura y confió en que el tiempo ayudaría a ordenar la situación.