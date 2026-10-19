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Jorge Marrale destacó el valor de la ficción nacional en la entrega de premios ACE 2026

Durante la ceremonia en el Teatro El Nacional, el actor agradeció a SAGAI y subrayó la necesidad de revitalizar la ficción en la televisión argentina.

19/10/2026 | 21:45Redacción Cadena 3

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Jorge Marrale revalorizó la importancia de la ficción nacional en los premios ACE

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Buenos Aires, 19 de octubre (NA) -- En la reciente entrega de los premios ACE, el reconocido actor Jorge Marrale enfatizó la relevancia de la ficción nacional al recibir un galardón en reconocimiento a la trayectoria de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes (SAGAI). En su discurso, Marrale expresó: "Propongo que aportemos y sigamos con el esfuerzo que se hace en el núcleo que quiere trabajar, hacer ficción y volver a la televisión".

Durante la ceremonia, los presentadores hicieron hincapié en que "detrás de cada aplauso, hay un artista que merece ser cuidado y valorado". Este reconocimiento fue otorgado a SAGAI por su continuo apoyo a la comunidad artística del país. En el escenario, Marrale estuvo acompañado por su colega Martín Seefeld.

Al recibir la distinción, el actor manifestó: "Es muy emocionante que, en una entrega de premios del teatro, una sociedad de gestión pueda obtener este reconocimiento. Es un evento muy importante en un momento donde, en nuestro mundo, estamos tan inquietos".

Asimismo, Marrale continuó: "Así como el teatro tiene tanta repercusión y llegada, no podemos decir lo mismo del mundo de la ficción audiovisual, pero afortunadamente, podemos pensar juntos para que pueda volver a estar. Tuvimos un encuentro que nos propone que sigamos". El director de SAGAI hizo un llamado a trabajar en conjunto para reactivar la producción de ficción en la televisión argentina.

En su intervención, el actor también subrayó la importancia de un cine próspero y un Instituto Nacional de Cinematografía que funcione adecuadamente, afirmando que "tendríamos que estar contentos de que, en el corto plazo, podamos dar buenas novedades. Es un movimiento para poder volver a tener ficción".

Finalmente, Marrale alertó sobre el avance de la Inteligencia Artificial en la industria, señalando: "La Inteligencia Artificial avanza en el tiempo y tendrá el destino que tenga, pero a lo que nuestro trabajo respecta y su propiedad intelectual, debemos estar muy alertas porque ya hay avances en la quita de nuestro labor así como en el doblaje y la imagen. Estemos muy atentos".

Lectura rápida

¿Qué destacó Jorge Marrale en los premios ACE?
El actor resaltó la importancia de la ficción nacional y propuso revitalizarla en la televisión.

¿A quién se le otorgó un reconocimiento en la ceremonia?
Se premió a la Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes (SAGAI) por su trayectoria y apoyo a los artistas.

¿Dónde se llevó a cabo la entrega de premios?
La gala tuvo lugar en el Teatro El Nacional de Buenos Aires.

¿Qué mensaje dejó Marrale sobre el cine y la ficción?
El actor abogó por un cine próspero y la importancia de un Instituto Nacional de Cinematografía activo.

¿Qué advirtió Marrale sobre la Inteligencia Artificial?
Alertó sobre los riesgos que representa para la propiedad intelectual de los artistas y su trabajo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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