El polémico gol que le anularon a Sarmiento en la última jugada del partido ante Barracas Central

Sarmiento y Barracas Central empataron 1-1 este lunes en el estadio Eva Perón de Junín, por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El resultado final quedó teñido de polémica por la anulación, vía VAR, de un gol agónico de Junior Marabel que hubiera significado el 2-1 para el local. El paraguayo Marabel había convertido a los 87 minutos, tras una asistencia de Gastón González, y el Verde celebraba lo que parecía el triunfo. Sin embargo, tras una extensa revisión de varios minutos a cargo del VAR (Jorge Baliño), el árbitro principal Daniel Zamora anuló la conquista por posición adelantada.

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???? Las líneas del VAR para anular, luego de una larga revisión, el agónico 2-1 de Junior Marabel para Sarmiento vs. Barracas Central. ?? ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/Jgxfv6Klv5 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 19, 2026

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Las imágenes de las líneas del VAR generaron un fuerte debate. Según se observa en las repeticiones, la línea que marca el hombro de Marabel pasa por encima de la pierna del defensor de Barracas que, según los reclamos de Sarmiento, lo habilitaba. La decisión demoró alrededor de cinco o seis minutos y desató protestas en la bancada juninense.

El partido había comenzado con ventaja de Sarmiento: a los 14 minutos, Jhon Rentería abrió el marcador con asistencia de Cristian Zabala. Barracas igualó a los 78’ por intermedio de Rodrigo Insúa, de penal, también sancionado tras revisión del VAR.