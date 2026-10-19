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Jorge Macri fue recibido por el rey Felipe VI de España y le presentó la Declaración Iberoamericana

El jefe de Gobierno le entregó el documento, junto a su par madrileño José Luis Martínez-Almeida, como co-titulares de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas. 

19/10/2026 | 20:46Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Jorge Macri fue recibido por el rey Felipe VI de España.

FOTO: Jorge Macri fue recibido por el rey Felipe VI de España.

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El jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, fue recibido por el rey Felipe VI de España y le entregó la Declaración Iberoamericana de Alcaldes y Alcaldesas junto a su par madrileño, José Luis Martínez-Almeida, como co-titulares de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI).

El texto establece una agenda compartida sobre desarrollo urbano, seguridad, innovación y sostenibilidad, con el objetivo de "fortalecer la participación de las ciudades en los principales ámbitos de decisión internacional".

"Gracias a Su Majestad el rey Felipe VI por recibirnos en el Palacio de la Zarzuela. Con esta Declaración, llevamos a la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno el compromiso de nuestras ciudades", aseguró Macri.

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El diálogo con el rey Felipe VI fue uno de los momentos centrales del II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas, organizado por la UCCI y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), que es el organismo internacional que promueve la cooperación entre los 22 países iberoamericanos.

Buenos Aires es una de sus ciudades fundadoras de la UCCI y ejerce durante este año la copresidencia junto a Madrid; desde esa posición, Macri busca consolidar el liderazgo de la Ciudad en la región e impulsar una mayor influencia en la agenda iberoamericana.

“Las ciudades, lejos de ser observadoras pasivas, somos el primer escenario de impacto de las dinámicas globales. Y allí, nuestra capacidad de dar respuestas efectivas se vuelve imprescindible”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño.

Asimismo, se abordaron temas vinculados con el desarrollo económico, la planificación urbana, la seguridad, el cambio climático y la transformación digital; Macri, por su parte, participó del panel “Innovación, datos e inteligencia artificial al servicio de la ciudad”, donde compartió la experiencia de Buenos Aires en el uso de nuevas tecnologías "para modernizar el Estado, simplificar trámites y mejorar los servicios públicos".

“Iberoamérica es un puente para el entendimiento y la colaboración. Una región que conecta América Latina con Europa y que, desde su posición en el Atlántico, tiene voz propia en las discusiones que están definiendo el futuro. Y llevamos en nuestro ADN una conexión única con España, especialmente con Madrid", concluyó Macri.

Lectura rápida

¿Quién fue recibido por el rey Felipe VI?
El jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, fue recibido por el rey Felipe VI de España.

¿Qué documento se entregó durante la reunión?
Se entregó la Declaración Iberoamericana de Alcaldes y Alcaldesas.

¿Dónde tuvo lugar el encuentro?
El encuentro tuvo lugar en el Palacio de la Zarzuela en España.

¿Cuál es el objetivo de la Declaración?
El objetivo es "fortalecer la participación de las ciudades en los principales ámbitos de decisión internacional".

¿Qué busca lograr Macri en su rol como copresidente?
Busca consolidar el liderazgo de Buenos Aires en la región e impulsar una mayor influencia en la agenda iberoamericana.

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