Una pareja estafaba con paquetes turísticos: "Las víctimas perdieron unos 50 mil dólares"

FOTO: La pareja no tenía una agencia de turismo habilitada ni un local comercial.

Una pareja quedó en prisión preventiva acusada de estafar a decenas de personas mediante la venta de viajes, pasajes y paquetes turísticos que no se concretaban. La investigación, a cargo del fiscal Aurelio Cicerchia, de la Unidad de Cibercrimen de Rosario, tiene identificadas hasta el momento operaciones por unos 50.000 dólares y busca determinar el perjuicio económico total y la cantidad de damnificados.

El fiscal explicó que el engaño se apoyaba en el cumplimiento de algunos viajes iniciales para generar confianza y atraer nuevos clientes. “Parte del engaño era concretar algunos primeros viajes para, a partir de ahí, generar confianza, generar un boca a boca”, señaló en diálogo con Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario. Según detalló, esa estrategia permitió captar operaciones de mayor valor y emitir pasajes abiertos que luego no se concretaban.

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??ESTAFA CON VIAJES EN ROSARIO: “LAS VÍCTIMAS IDENTIFICADAS PERDIERON UNOS 50.000 DÓLARES” Investigan a una pareja por presuntas estafas vinculadas a la venta de viajes y paquetes. La causa reúne 23 maniobras documentadas y las pérdidas de las víctimas rondan los 50.000 dólares. https://t.co/hihC8Yuy4k — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 14, 2026

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La pareja no tenía una agencia de turismo habilitada ni un local comercial. Las ventas se realizaban principalmente a través de WhatsApp, transferencias bancarias y recomendaciones entre conocidos. “En la comunicación, parte del engaño era aparentar que tenía contactos con empresas mayoristas como Despegar al Mundo u otros mayoristas de turismo y decía ser representante de ellos en Rosario”, sostuvo Cicerchia. Si bien hubo algunas entregas de dinero en efectivo, el fiscal indicó que fueron pocas en comparación con las operaciones digitales.

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La causa también presenta características de un esquema piramidal o Ponzi, ya que algunas personas comenzaron a ofrecer pasajes a familiares y conocidos a cambio de comisiones. Sin embargo, el fiscal aclaró que esos revendedores no fueron imputados y que también son considerados víctimas. “Muchos de estos revendedores también habían iniciado un contacto inicial con ella, habían viajado en algún caso de manera correcta y luego también se hicieron cargo ante los incumplimientos de la supuesta mayorista”, explicó.

FOTO: La mujer detenida identificada como Natali Rocío D., de 35 años.

Las maniobras se habrían iniciado en marzo del año pasado, aunque la investigación tomó impulso recientemente, cuando un grupo de afectados comenzó a organizarse y aportó información a la Unidad de Cibercrimen. Cicerchia precisó que, antes de los allanamientos, tenían ocho hechos para imputar, pero durante el fin de semana se comunicaron otras 20 personas con distintos grados de afectación. Además, hay denuncias en otras provincias y en el exterior, con damnificados en países como Italia y España. “Todavía no podemos dimensionar totalmente y acabadamente ni el perjuicio económico, ni el perjuicio moral o psicológico, ni la cantidad de personas afectadas”, advirtió.

FOTO: El detenido fue identificado como Germán Federico L., de 32 años.

Respecto del dinero, el fiscal indicó que las operaciones se realizaron en pesos, dólares y euros, incluso a través de una cuenta italiana desde la cual se depositaron cerca de 11.000 euros. La investigación busca reconstruir el recorrido de los fondos, que habrían pasado por distintas plataformas de pago y proveedores de activos virtuales. “La plata se mueve muy rápidamente. Hay cuentas abiertas en diferentes plataformas que proveen activos virtuales, o sea, criptomonedas”, explicó. Tras conseguir el embargo y la inmovilización de fondos, esperan nuevos informes para establecer cuánto dinero lograron retener.

Por último, Cicerchia recomendó tomar precauciones antes de contratar viajes y desconfiar de las ofertas que no cuentan con respaldo verificable. “Más allá de la confianza que pueda imponer la persona porque algún familiar, algún conocido haya viajado, es hacer una búsqueda, tomarse el tiempo de hacer una búsqueda en redes, de googlear, de buscar si hay una agencia habilitada”, aconsejó. También remarcó la importancia de saber dónde reclamar ante un incumplimiento y de verificar la información en los canales oficiales de las agencias, las aerolíneas y los intermediarios. “Es tomarse un tiempo, no apurarse y quizás ser un poquito desconfiado de entrada”, concluyó.

Entrevista de Hernán Funes.