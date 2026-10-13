Fuertes tormentas y granizo marcan el inicio del fenómeno de El Niño en Mendoza

Se registraron fuertes tormentas en las últimas horas en el sur de Mendoza, en zonas aledañas a la ciudad, y hasta hubo granizo en el este provincial. Para los especialistas, el fenómeno de El Niño ya se instaló en el territorio provincial.

El subgerente del Centro Regional Andino del Instituto Nacional del Agua, Santiago Ruiz Freites, afirmó que "podemos decir que es una lluvia a lo mejor un poquito más de lo normal para esta época".

Ruiz Freites también destacó que "probablemente el Súper Niño o El Niño se notará más en épocas más cercanas al verano para nosotros en esta zona". Agregó que "ya está impactando del otro lado de la cordillera" y que "nos protege un poco la cordillera en este sentido".

Mendoza cuenta con un sistema aluvional, y los organismos de gestión de la provincia se encuentran nucleados en una mesa que forma un comité técnico científico. Este comité funciona como un sistema de alerta temprana, donde se ponen todos los datos sobre la mesa para efectuar las alertas necesarias ante fenómenos extremos.

Informe de Facundo Dimaría