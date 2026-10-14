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Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este miércoles 14 de octubre

Este miércoles 14 de octubre, Rosario presenta un clima agradable con temperaturas que oscilarán entre 14° y 19°. Se espera cielo despejado y condiciones de viento moderado.

14/10/2026 | 00:11Redacción Cadena 3

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Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el 14 de octubre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Rosario es de few clouds, con una temperatura actual de 14°. La sensación térmica es de 14°, con una humedad del 75%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2.57 m/s desde el sur, con una presión atmosférica de 1018 hPa.

El clima hoy miércoles 14 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 14° y una máxima de 19°. Las condiciones del viento serán suaves, contribuyendo a un ambiente agradable. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que permitirá disfrutar de un día sin lluvias y con buena visibilidad.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario se presentarán de la siguiente manera: el jueves 15 de octubre, se espera una mínima de 13° y una máxima de 22°, con cielo despejado. El viernes 16 de octubre, la mínima será de 11° y la máxima de 19°, con nubes cubriendo el cielo. Para el sábado 17 de octubre, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 21°, con cielo despejado. El domingo 18 de octubre, la mínima será de 8° y la máxima de 22°, con cielo mayormente despejado. Finalmente, el lunes 19 de octubre, se pronostica una mínima de 9° y una máxima de 24°, con algunas nubes dispersas.

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