FOTO: Alertan sobre infiltraciones norcoreanas en empresas de EE. UU. y su impacto en la seguridad

El Departamento de Justicia de EE. UU. emitió una alerta sobre la creciente actividad de hackers norcoreanos que utilizan a ciudadanos estadounidenses como facilitadores para infiltrarse en empresas del país. Esta advertencia fue parte de un anuncio realizado el pasado martes, donde se informaron arrestos y la incautación de más de 180 computadoras en Texas, que se sospecha fueron utilizadas para hackear empresas y robar información sensible.

Las autoridades indicaron que se llevaron a cabo búsquedas en más de 40 "granjas de laptops" en Texas, donde se presume que los hackers norcoreanos operaban utilizando identidades robadas de ciudadanos estadounidenses para conseguir empleo en empresas norteamericanas. Este esquema ha permitido a los hackers generar aproximadamente 3 millones de dólares en fondos robados, infiltrando al menos 70 empresas en diversos sectores, incluyendo salud, ciberseguridad, comercio y manufactura.

La empresa de ciberseguridad CrowdStrike, que colaboró con el FBI en la investigación, destacó que estas granjas de laptops son cruciales para los hackers norcoreanos, ya que les permiten sortear las dificultades físicas, financieras y legales de no estar físicamente en EE. UU. Este método se ha vuelto cada vez más común, ya que los hackers buscan formas de evadir las detecciones mejoradas del sector privado y las acciones de las fuerzas del orden.

El DOJ no reveló los nombres de las empresas afectadas, pero describió su diversidad, abarcando desde el sector salud hasta comunicaciones. Además, mencionaron que los hackers utilizan direcciones de correo electrónico que parecen reales y perfiles de LinkedIn falsos para ocultar sus actividades.

En un comunicado separado, el FBI advirtió que existen "miles" de trabajadores de TI controlados por el estado norcoreano operando en empresas occidentales, lo que representa una amenaza significativa para la seguridad nacional y el robo de propiedad intelectual. Esta situación se enmarca en una serie de arrestos y acciones legales dirigidas contra actividades norcoreanas en EE. UU. en los últimos años.

El esquema de trabajadores de TI remotos es solo una de las múltiples fuentes de ingresos ilícitos que el régimen norcoreano busca generar, incluyendo el robo de criptomonedas. Se estima que, solo en 2025, los hackers norcoreanos habrían robado más de 2 mil millones de dólares en criptomonedas.

Expertos en seguridad han sugerido que el número de empresas afectadas y la cantidad de criptomonedas robadas podrían ser mucho mayores de lo reportado. CrowdStrike también informó que los hackers norcoreanos fueron responsables de aproximadamente la mitad de todas las intrusiones documentadas en el último año, refiriéndose a los hackeos realizados por personas y no por herramientas automatizadas o inteligencia artificial.

El aumento de la detección de estas actividades delictivas ha llevado a los hackers a buscar cada vez más la colaboración de facilitadores estadounidenses, quienes son contratados para realizar diversas tareas, y en algunos casos, se subcontratan trabajos completos a ciudadanos extranjeros. Este fenómeno ha generado una creciente preocupación sobre la seguridad y la integridad de las empresas en EE. UU.

La situación actual resalta la importancia de la vigilancia y la colaboración entre empresas y autoridades para combatir estas amenazas emergentes y proteger la información sensible de posibles intrusiones.