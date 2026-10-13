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River presenta a su joven talento Santiago Espíndola en el partido ante Sarmiento

El mediocampista de 18 años, Santiago Espíndola, fue convocado por primera vez por el técnico Leonardo Ponzio para el encuentro de este miércoles contra Sarmiento de Junín.

13/10/2026 | 21:11Redacción Cadena 3

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Santiago Espíndola, juvenil de River.

FOTO: Santiago Espíndola, juvenil de River.

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Buenos Aires, 13 octubre (NA) - El mediocampista de River, Santiago Espíndola, fue convocado por Leonardo Ponzio para el partido de este miércoles ante Sarmiento de Junín, a las 19:00, por el Torneo Clausura. Se trata del primer llamado para la joven promesa.

Este martes, el "Millonario" dio a conocer la lista de convocados para el duelo pendiente de la fecha 11, que River había pedido postergar por ser en medio de la fecha FIFA. Espíndola, de 18 años y nacido en Rojas, provincia de Buenos Aires, podría tener su estreno con la Primera.

El futbolista llevará la camiseta número 27 y genera expectativas entre los hinchas, especialmente en aquellos que lo siguen por sus actuaciones en Reserva, hoy comandada por Diego Barrado y Matías Abelairas.

Santiago Espíndola es diestro y mide 1,73 metros. Juega como mediocampista central pero puede adaptarse a otras funciones en esa zona. Disputó los últimos juegos Suramericanos 2026 en Santa Fe, donde convirtió un gol ante Perú para darle el triunfo agónico a la Selección argentina sub 19.

Precisamente en las selecciones juveniles, fue figura importante en la sub-15, sub-17 y disputó el Torneo de L'Alcudia sub-20. A River llegó con 13 años, cuando se probó como enganche pero quedó como lateral derecho.

Con el tiempo, se acomodó en la mitad de la cancha. Recientemente, firmó contrato con la institución hasta fines de 2030 y se estableció una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares.

Leonardo Ponzio armó la lista de convocados con todos los jugadores a disposición, después de recuperar a Aníbal Moreno, Tobías Andrada y Thiago Almada, recientemente.

En cuanto al once inicial, River podría formar con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera o Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.

Lectura rápida

¿Quién es Santiago Espíndola?
Es un mediocampista de 18 años, convocado por primera vez para el partido contra Sarmiento.

¿Qué partido jugará River?
River enfrentará a Sarmiento de Junín en un encuentro correspondiente al Torneo Clausura.

¿Cuándo es el partido?
El partido se disputará este miércoles a las 19:00 horas.

¿Qué número llevará Espíndola?
El futbolista llevará la camiseta número 27 durante el partido.

¿Qué expectativas hay sobre él?
Genera gran expectativa entre los hinchas por sus destacadas actuaciones en la Reserva.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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