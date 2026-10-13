En vivo

La Cadena del Gol

Boca vs. Vasco da Gama

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Boca vs. Vasco da Gama

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

La noche más pulenta

Adrián Gómez

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy martes 13 de octubre.

El sorteo número 13057 de la Quiniela Turista se realizó el martes 13 de octubre a las 22:15, con el número a la cabeza 8822, que representa a "A primera (Loco)". Conocé los resultados completos.

13/10/2026 | 22:27Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Quiniela de Córdoba

FOTO: Quiniela de Córdoba

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El número de sorteo 13057 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el martes 13 de octubre a las 22:15, destacando el número a la cabeza 8822, que se interpreta tradicionalmente como "A primera (Loco)".

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 8822
2° 3377
3° 7731
4° 2442
5° 4871
6° 5580
7° 6474
8° 2416
9° 5244
10° 9188
11° 3900
12° 0526
13° 0990
14° 5959
15° 0646
16° 5029
17° 5716
18° 9209
19° 2726
20° 5798

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13057 de la Quiniela Turista.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 13 de octubre a las 22:15.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 8822.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Loco)".

¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Los resultados son 8822, 3377, 7731, 2442, 4871, 5580, 6474, 2416, 5244, 9188, 3900, 0526, 0990, 5959, 0646, 5029, 5716, 9209, 2726, 5798.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf