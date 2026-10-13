Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy martes 13 de octubre.
El sorteo número 13057 de la Quiniela Turista se realizó el martes 13 de octubre a las 22:15, con el número a la cabeza 8822, que representa a "A primera (Loco)". Conocé los resultados completos.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 13057 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el martes 13 de octubre a las 22:15, destacando el número a la cabeza 8822, que se interpreta tradicionalmente como "A primera (Loco)".
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 8822
2° 3377
3° 7731
4° 2442
5° 4871
6° 5580
7° 6474
8° 2416
9° 5244
10° 9188
11° 3900
12° 0526
13° 0990
14° 5959
15° 0646
16° 5029
17° 5716
18° 9209
19° 2726
20° 5798
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13057 de la Quiniela Turista.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 13 de octubre a las 22:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 8822.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Loco)".
¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Los resultados son 8822, 3377, 7731, 2442, 4871, 5580, 6474, 2416, 5244, 9188, 3900, 0526, 0990, 5959, 0646, 5029, 5716, 9209, 2726, 5798.