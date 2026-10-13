Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy martes 13 de octubre.

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El número de sorteo 13057 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el martes 13 de octubre a las 22:15, destacando el número a la cabeza 8822, que se interpreta tradicionalmente como "A primera (Loco)".

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 8822

2° 3377

3° 7731

4° 2442

5° 4871

6° 5580

7° 6474

8° 2416

9° 5244

10° 9188

11° 3900

12° 0526

13° 0990

14° 5959

15° 0646

16° 5029

17° 5716

18° 9209

19° 2726

20° 5798